Berlin (dpa-infocom) - Den Champagner vom Discounter, die Designer-Garderobe aus dem Factory Outlet und der Urlaub Last-Minute - für Schnäppchenjäger könnten die Zeiten kaum besser sein. Das gilt auch für Fans des Dacia Duster.

Vor gut zehn Jahren ist Dacia angetreten, um aller Welt zu beweisen, wer die wahren Volkswagen baut. Die Renault-Schwester hat dafür radikal die Preise ihrer Modelle zusammengestrichen. Ihr mit Abstand erfolgreichstes Auto ist der Duster, der als Geländewagen zum Discounttarif den Gegenentwurf zu überteuerten Bestsellern wie dem VW Tiguan oder dem Opel Mokka gibt. Im Januar geht er in die zweite Runde.

Mehr Glanz und Gloria

Das Auto sieht zwar schicker aus und bekommt eine deutlich modernere Ausstattung, doch eines ändert sich dabei nicht: Mit einem Grundpreis von 11 290 Euro bleibt der Duster auch weiterhin das billigste SUV im Land.

Zwar haben die Designer den Duster tatsächlich ein bisschen herausgeputzt. Sie haben ihn mit Chromschmuck im Plastikgrill behängt, LED-Streifen für das Tagfahrlicht in die Scheinwerfer gesetzt, neue Anbauteile für einen robusten Look auf das Blech geklebt und alle Konturen ein bisschen kantiger geschliffen. Doch trotz seines kernigeren und kräftigeren Looks ist der neue Duster für den Nutzer ganz der Alte geblieben. Bei 4,34 Metern Länge und 2,67 Metern Radstand bietet er vorne bequem und hinten durchschnittlich viel Platz. Der Kofferraum liegt mit bestenfalls 445 bis 1478 Litern auf dem Niveau der Konkurrenz.

Die Knauser entdecken den Komfort

Dass man sich an Bord trotzdem besser aufgehoben fühlt als bisher hat einen anderen Grund. So wie die Rumänen außen plötzlich ein bisschen auf Glanz und Gloria setzen, haben sie innen neuerdings den Komfort entdeckt: Bequemere Sitze mit festerem Schaum und längerer Beinauflage gibt es serienmäßig für alle und für moderate Aufpreise kann man neuerdings sogar ein paar richtige moderne Extras bestellen. So gibt es zum Beispiel ein Touchscreen-Infotainment mit einer ziemlich imposanten Rundumüberwachung durch Weitwinkelkameras an allen vier Ecken.

Zum ersten Mal kann man den Duster mit einer Klimaautomatik und einem Funkschlüssel für die Hosentasche bestellen, und sogar einen Totwinkel-Assistent bietet die Billigmarke mittlerweile an. Natürlich gibt es all das - bis auf die sechs serienmäßigen Airbags - auch bei Dacia nicht zum Nulltarif. Doch selbst mit allen Extras kommt man nur mühsam auf Preise, für die VW einen ziemlich nackten Tiguan verkauft.