Berlin (dpa-infocom) - Jetzt schwappt die SUV-Welle auch ins Citroën-Portfolio. Die Franzosen, die bislang nur Fremdfabrikate unter eigenem Logo auf die Piste geschickt haben, bringen nun ihren ersten selbst entwickelten Geländewagen - oder das erste Auto, das ein wenig nach Abenteuer aussieht.

Für dieses Debüt haben sich die Franzosen gleich das größte Haifischbecken ausgesucht. Denn wenn der C3 Aircross im November zu Preisen ab 15 290 Euro startet, muss er sich im Boomsegment der kleinen SUV gegen brandneue Konkurrenten wie den VW T-Roc, den Hyundai Kona oder seinen hessischen Vetter Opel Crossland X bewähren.

Schmunzelmonster im Großstadtdschungel

Um da überhaupt noch aufzufallen, hat sich Citroën seine Nische gesucht und den C3 Aircross zum Softie unter den SUV gemacht. Wo die Konkurrenz auf aggressive Dynamik setzt, nehmen sich die Franzosen vornehm zurück und schicken ein Schmunzelmonster mit Kuschelcharme in den Großstadtdschungel.

Nicht umsonst sind alle Ecken abgerundet und der Bug ist ungewöhnlich hoch. Trotzdem sieht der C3 Aircross mit seiner Bodenfreiheit und den rustikalen Rammschutzleisten so aus, als warte er nur auf das große Abenteuer.

Jedem der seine

Eines hat der Citroën dabei aber mit seinen Konkurrenten gemein: Er treibt es bunt. Damit sich jeder seinen individuellen Aircross zusammenstellen kann, gibt es zu den acht Grundfarben drei Kontrastlacke für das Dach und die Fensterrahmen sowie drei Style-Pakete, aus denen sich fast 90 Varianten kombinieren lassen. So kann man sein SUV selbst im dichtesten Dschungel wiedererkennen.

Während der C3 außen Stadt, Land, Fluss spielt, gibt er drinnen die praktische Familienkutsche. Nicht umsonst beerbt er die Großraumlimousine C3 Picasso. So gibt es zum ungewöhnlich kuscheligen Ambiente mit weichen Sesseln vor allem jede Menge Platz. Es ist erstaunlich, wie viel Kopf-, Knie- und Schulterfreiheit Citroën dem großen Radstand sei Dank in einem Kasten von 4,15 Metern Länge untergebracht hat. Dabei hilft eine Seltenheit im Segment: die variable Rückbank. Sie lässt sich in zwei Hälften um 15 Zentimeter verschieben und ermöglich so den individuellen Kompromiss zwischen Kniefreiheit und Kofferraum. Wobei der selbst in der kleinsten Konfiguration noch 410 Liter fasst.

Viel Ausstattung

Nicht nur beim Aufbau, sondern auch bei der Ausstattung geht Citroën neue Wege und baut viel Elektronik ein. Das reicht vom schlüssellosen Zugang über das Head-Up-Display und die Spurführungshilfe bis zur Rückfahrkamera und erstmals einem Pausenplaner: Wer länger als zwei Stunden bei mehr als Tempo 70 am Steuer sitzt, den fordern die Franzosen höflich zu einer Rast auf.