Berlin (dpa-infocom) - Heute Kinderwagen, morgen Kleintransporter und am Wochenende der Minibus für die Fußballmannschaft - wer Nachwuchs und womöglich noch ein Eigenheim hat, braucht viele Fahrzeuge. Oder eines, das besonders vielseitig ist - zum Beispiel den Citroën Berlingo.

Weil in puncto Vielseitigkeit selbst die allermeisten SUV an ihre natürlichen Grenzen stoßen, hat sich als Dauerbrenner an der Familienfront der Hochdach-Kombi etabliert. Abgeleitet vom gewerblichen Kastenwagen, gibt er den Meister der Möglichkeiten und lässt sich allen Anforderungen des Alltags anpassen. Citroën hat mit dem Berlingo dieses Konzept erfunden. Er geht jetzt zu Preisen ab 19.090 Euro an den Start.

Mehr Auswahl als je zuvor

Dafür gibt es ein 4,40 Meter langes Großraum-Abteil auf Rädern, das mit fünf oder sieben Sitzen bestuhlt werden kann. Außerdem bietet Citroën den Berlingo neben zahlreichen Varianten für Gewerbetreibende zum ersten Mal auch für Privatiers in einer Langversion an und verkauft für 1650 Euro Aufschlag noch einmal 35 Zentimeter mehr Auto.

Und als wäre das noch nicht Auswahl genug: Das gleiche Modell gibt es mit dezent modifiziertem Design auch noch bei den Schwestermarken Peugeot als Partner-Nachfolger Rifter und bei Opel als Combo.

Vorne Pkw, hinten Raumwunder

Während der Berlingo vorne mehr denn je wie ein vergleichsweise normaler Pkw wirkt, erst recht mit dem frei stehenden Touchscreen für die Navigation, erlebt man ihn im Fond als ein Raumwunder: Kaum hat man die beiden Schiebetüren geöffnet, möchte man nach dem Echo rufen. Und wer hinter dem Auto steht, bekommt Shopping-Gelüste, soviel passt in den Kofferraum.

Immerhin ist dieser um 100 Liter gewachsen und fasst jetzt beim kurzen 775 und beim langen Modell sogar 1050 Liter. Nur bei den Versionen mit sieben Sitzen muss man sich beim Einkaufen stark einschränken, weil hinter der dritten Reihe nur ein schmaler Schlitz bleibt. Dafür kann man die Sitze in der zweiten Reihe verschieben.

Für Koffer, Kisten und allerlei Kleinigkeiten

Aber es sind eben nicht nur Koffer und Kisten, derer sich der Berlingo annimmt. Sondern er ist auch für all die vielen Kleinigkeiten einer großen Reise oder eines bewegten Familienalltags gewappnet. Im Heck merkt man das an der separat zu öffnenden Scheibe. Beim Blick nach oben wird es am praktischen und auch vom Heck zugänglichen Hochregal deutlich, das Citroën wie die Gepäckfächer im Flugzeug unter das Panoramadach gezimmert hat.