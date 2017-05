In der ersten Reihe fühlt sich der Touring an wie jeder andere Fünfer, ist je nach gewählter Motorvariante gelassen oder gierig und wirkt bei engagierter Gangart vor allem auf einer kurvigen Landstraße der Allradlenkung sein dank für seine Größe ungewöhnlich handlich.

Aber es ist nicht allein die Größe des Raumes, die einen guten Kombi ausmacht. Sondern es sind die cleveren Kleinigkeiten, die im Alltag über Wohl und Wehe entscheiden. Auch da hat BMW noch einmal nachgelegt. Neu sind zum Beispiel die getrennten Kassetten, in denen das Gepäckraumrollo und das Trennnetz unter dem Ladeboden verschwinden, wenn der Businessflieger zum Frachter wird.

Clevere Kleinigkeiten in der Größe des Raumes

Mit der Cargo-Stellung der Lehne lässt sich das Ladevolumen zu Lasten des Sitzkomforts um ein paar Prozentpunkte erweitern. Wem das nicht reicht, der kann die drei Elemente der Lehne separat umklappen und den Stauraum so auf bis zu 1700 Liter steigern.

Zwar folgt die Form in der Regel der Funktion. Doch auf Kompromisse haben sich die Kreativen nicht eingelassen. Mit 4,94 Metern nur ein paar Millimeter länger als das Stufenheck, trägt der Touring seinen Rucksack ausgesprochen elegant und verschenkt lieber ein paar Liter Laderaum, als dass er aus dem Leim gehen würde.

Schönheitskönig an der Laderampe

Berlin (dpa-infocom) - Er trägt den feinen Zwirn der Business-Klasse, parkt aber beim Einkaufen im Baumarkt oft hinter dem Haus: Ab Juni gibt es den neuen 5er BMW auch als Kombi. Der ist mit großer Klappe und geräumigem Gepäckabteil an der Warenausgabe ebenso gut aufgehoben wie auf dem Vorstandsparkplatz.

Wer sich den Lockungen der Freude am Fahren trotzdem verschließt, der kann sich im digitalen Universum verlieren. Der kann mit der wegweisenden Gestensteuerung spielen, durch das Online-Infotainment surfen und den Touring genau wie die Limousine als Meister der Konnektivität kennenlernen, der sogar bei der Parkplatzsuche auf Vernetzung baut.

Für die zweite Reihe erste Wahl

Für die Gäste in der zweiten Reihe wird der Touring zur ersten Wahl. Denn mit dem Kofferraum wächst dank des hohen Daches auch die Kopffreiheit, der Einstieg wird einfacher und dank der höheren Rücklehne sitzt man bequemer.

Außerdem hat BMW wegen des größeren Resonanzraumes die Geräuschdämmung verbessert. Der Fahrkomfort profitiert von Einsatz der luftgefederten Hinterachse: Sie hält nicht nur das Niveau unabhängig von der Beladung. Sie bügelt auch Unebenheiten in der Straße noch besser glatt und garantiert den Hinterbänklern eine entspannte Fahrt.

Großer Spaß mit dem kleinsten Motor

Angeboten wird der Kombi wie die Limousine zunächst mit je zwei Benzin- und Diesel-Motoren, die ein Spektrum von 140 kW/190 PS bis 250 kW/340 PS abdecken. Bald kommt für besonders engagierte Lastenträger auch ein M550d xDrive mit 294 kW/400 PS.

Wer aber im Touring den vernünftigeren Fünfer sieht, der hat wahrscheinlich mit dem kleinsten Diesel den größten Spaß: Auf der einen Seite ist der 2,0 Liter große Vierzylinder mit einem Normverbrauch von 4,3 Litern und einem Co2-Ausstoß von 114 g/km erfreulich sparsam und sauber. Auf der anderen Seite reichen 140 kW/190 PS und - mehr noch - sein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter allemal für einen Stammplatz auf der linken Spur. Schließlich schafft der 520d den Sprint von 0 auf 100 km/h mit Achtgang-Automatik in 7,8 Sekunden und erreicht solide 225 km/h.

Fazit: Der Allrounder unter den Fünfern

Er ist Firmenfahrzeug und Familienkutsche, passt genauso gut vor den Baumarkt wie vors Büro, ist ein stoischer Kilometerfresser auf der Autobahn und ein Kurvenräuber auf der Landstraße, vor allem hat er nicht nur dem Fahrer etwas zu bieten, sondern auch den Gästen im Fond. So wird der Touring zum Allrounder unter den Fünfern, an dem man sich die Freude auch nicht durch die 2500 Euro Aufschlag verderben lässt. Denn bei den vielen Optionen und Extras, die BMW für die Baureihe anbietet, spart man die an anderer Stelle weniger schmerzlich wieder ein.