Berlin (dpa-infocom) - Für Designchef Marc Lichte markiert er einen Neuanfang, und für Entwicklungschef Peter Mertens einen großen Schritt in die Zukunft des Autos: Bevor der neue A8 im November für 90 600 Euro in den Handel kam, hatte Audi dick aufgetragen.

Klappern gehört zum Handwerk. Erst recht, wenn es um das Flaggschiff geht und die Gegner keine geringeren sind als die Mercedes S-Klasse und der BMW 7er.

Neuer Stil und scharfe Sinne

Für diesen Showdown im Smoking haben sich die Bayern bestens gerüstet. Denn der A8 ist nicht nur tatsächlich der erste neue Audi seit Jahren, der mit seiner schnelleren Silhouette, dem stolzeren Bug und vor allem der durchgehenden Lichtleiste am Heck nach mehr aussieht als einem verhuschten Facelift.

Vor allem macht ihn seine neue Elektronik zu einem Schlaumeier, der seinen Konkurrenten zumindest in der Theorie voraus ist: Als erstes Serienauto hat er auf dem Weg zum autonomen Fahren die Stufe 3 erklommen.

Steuerfrei durch den Stau

Ohne Zutun des Fahrers kommt die Luxuslimousine alleine durch den Stau und übernimmt auf der Autobahn bis Tempo 60 alle Verantwortung. Das funktioniert zwar beim ersten Test schon so gut, dass man tatsächlich die Hände in den Schoß legen, Fernsehen schauen oder sich dem Beifahrer zuwenden kann. Doch fehlt dem System noch die Zulassung.

Weil die frühestens in einem Jahr erwartet wird, bleibt das ein theoretischer Vorteil. Und was der A8 sonst kann vom assistierten Spurwechsel über den schlauen Tempomaten bis hin zum automatischen Garagenparken, das können Siebener und S-Klasse auch.

Cockpit (fast) ohne Knöpfe

Deshalb will Audi nicht nur mit künstlicher Intelligenz punkten, sondern auch mit einem völlig neuen Ambiente: Konsequenter als die Konkurrenz haben die Bayern das Cockpit deshalb auf digitale Displays und Touchscreens umgestellt und dabei fast alle Schalter ausgemustert.

Das sieht spektakulär aus, wenn sich etwa erst nach einem Fingerzeig elektrisch die Lüfterdüsen öffnen. Und es schafft eine Ruhe und Weite im Cockpit, wie es sie sonst nirgends gibt.

Vertraute Gefühle im Fond

So ungewöhnlich die erste Reihe des A8 wirkt, so vertraut fühlt man sich dagegen im Fond. Denn bis auf den kleinen, herausnehmbaren Tablet-Computer in der Mittelarmlehne genießt man dort erst einmal nur das noble Ambiente einer Luxuslimousine von 2,99 Metern Radstand und 5,17 Metern Länge in der Standardversion und jeweils 13 Zentimetern mehr im 3500 Euro teureren A8L. Bis man sich genauer umschaut und ein paar innovative Finessen entdeckt.