München (dpa/tmn) - Bei Taxifahrten kommen Fahrgäste in der Regel schnell und verlässlich an ihr Ziel. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Stichprobe des ADAC in acht deutschen Großstädten.

160 Taxifahrten haben die Tester unternommen. Für 146 Touren vergaben sie ein positives Urteil. Zwei Drittel (105 Fahrten) hat der ADAC mit «sehr gut» bewertet. 30 Touren schnitten «gut» ab, während 11 «ausreichend» waren. 10 Fahrten waren in den Augen der Tester «sehr mangelhaft».

Denn unter anderem kannte fast ein Viertel der Fahrer (23 Prozent) das Ziel nicht und musste es etwa in ein Navi eingeben oder auf einem Stadtplan suchen. Das führte zu Abwertungen, wenn dadurch beispielsweise Zeitverzögerungen aufgetreten sind. Genauso für die Weigerung, den Fahrgast mit EC- oder Kreditkarte zahlen zu lassen, was in 12 Prozent der Fahrten vorgekommen ist.

Der ADAC hat in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart jeweils tagsüber und nachts fünf verschiedene Strecken anhand von 50 Prüfkriterien getestet.