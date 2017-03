Genf (dpa/tmn) - Der zweifache Formel-1-Weltmeister und Indy-500-Gewinner Emerson Fittipaldi lässt einen eigenen Superportwagen für die Rennstrecke vom Stapel: Auf dem Genfer Autosalon (9. bis 19. März) präsentierte er den EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina.

Für das erste Projekt seiner Marke Fittipaldi Motors holte er sich namhafte Partner an Bord. Die Gestaltung des limitierten Mittelmotor-Renners aus Karbonfaser verantwortet das italienische Designstudio Pininfarina. Für die Technik wie etwa Monocoque, Motor, Aufhängung und Bremsen zeichnen die Rennwagenbauer der HWA AG verantwortlich. Die Firma des AMG-Gründers Hans Werner Aufrecht ist nebenbei auch das erfolgreichste Team in der Geschichte der Tourenwagenserie DTM, so der Hersteller.

Das Herzstück des circa 1000 Kilogramm schweren Zweisitzers ist ein V8-Saugmoter mit 441 kW/600 PS und einem maximalem Drehmoment von 510 Newtonmeter bei 6000 Touren. Die Ziel der Entwickler war es, ein Rennauto zur Verfügung zu stellen, das auch von Nicht-Profis beherrscht werden kann, so der Hersteller. Das Auto erfülle zudem die Sicherheitsanforderungen des internationalen Motorsportverbandes FIA.

Käufer des strikt limitierten Autos will Fittipaldi persönlich ins Auto einweisen. Zu Preisen hat sich der Hersteller noch nicht geäußert. Wer nicht zum erlesenen Käuferkreis gehört, kann das Auto sogar mit Mini-Budget selber fahren. Zumindest virtuell, soll doch der Fittipaldi Bestandteil des kommenden Playstation-Spiels Gran Turismo Sport sein.