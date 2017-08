Berlin (dpa/tmn) - «Anhalten» - das ist das Wichtigste für Autofahrer, wenn sie an eine ungesicherte Unfallstelle kommen, sagt Stefan Osche vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Dazu sind sie auch verpflichtet. «Ich mache mich ansonsten wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar.»

Die Pflicht entfällt nur, wenn sie nicht zumutbar ist. Etwa, wenn man sich dazu in Lebensgefahr begeben muss. «Zumutbar ist jedoch immer, dass Rettungsdienst und Polizei informiert werden», sagt Rechtsanwalt Jens Dötsch von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Bei unterlassener Hilfeleistung drohen Geldstrafe, Punkte, Fahrverbot und schlimmstenfalls eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Für Ersthelfer gilt ein Dreisatz: Unfallstelle sichern, Überblick verschaffen und Notruf absetzen. Erst dann beginnen sie mit der Ersten Hilfe. Diese Reihenfolge ist nötig, um sowohl andere als auch sich selbst zu sichern, sagt Dötsch. Eigenschutz geht aber immer vor, sagt Osche. «Man sollte sich nicht selbst in Gefahr bringen.»

Beim Sichern der Unfallstelle gilt: «Warnwesten anziehen und das Warndreieck aufstellen.» Wer nicht unmittelbar hilft, bringt sich hinter der Leitplanke oder abseits der Straße in Sicherheit. Sind mehrere Menschen vor Ort, können sie sich für die Hilfe aufteilen. «Dabei den Menschen konkret sagen, was sie machen sollen. Denn viele sind in solchen Situationen unsicher», sagt Osche. Einfach gezielt andere auffordern, zu helfen. Etwa zunächst jemanden bitten, das Warndreieck aufzustellen und dann mit Handzeichen hinter der Leitplanke auf die Unfallstelle aufmerksam zu machen.

Dann verschaffen sich Helfer einen Überblick: Gibt es Verletzte? Wie viele? Wie schwer? «Es ist ganz schwierig für einen Laien zu beurteilen, wann kein Rettungsdienst benötigt wird», sagt Osche. Dann sei es im Zweifel immer besser, den Rettungswagen zu alarmieren, wenn man den Eindruck, dass etwas nicht stimmt.

Wichtig ist ferner, den Ort des Unfalls nennen zu können. Wo genau ist der Unfall? Und in welcher Fahrtrichtung? Zwischen welchen Anschlussstellen? «Je genauer ich weiß, wo ich mich befinde, desto schneller kann Hilfe kommen.» Hilfreich: Notruf-Apps fürs Handy, aber auch die Standortabfrage bei Google Maps. Der Notruf geht an die 112.

Ist das getan, folgt die Erste Hilfe. Ihre Kenntnisse dazu frischen Autofahrer am besten alle zwei bis drei Jahre in einem Kurs auf. Der dauert in der Regel rund neun Stunden und kostet 30 bis 35 Euro. Angst vor Fehlern müssen Ersthelfer am Unfallort nicht haben: «Der einzige Fehler, den ich machen kann, ist, nichts zu machen», sagt Stefan Osche. «Einfach so gut wie möglich helfen.» Es seien keine Konsequenzen zu befürchten, wenn dabei Fehler passieren sollten oder etwa Kleidung des Opfers beschädigt wird. «Ich habe dann ohne Verschulden gehandelt, was jedoch Voraussetzung für eine Schmerzensgeldpflicht wäre», sagt Jens Dötsch.