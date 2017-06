Goodwood (dpa/tmn) - Nach der Limousine Ghost und dem Coupé Wraith bietet der britische Luxushersteller Rolls-Royce nun auch sein Cabrio Dawn als Black Badge an.

Das vom Werk in düsterer Stimmung veredelte Modell erkennt man von außen vor allem am geschwärzten Kühlergrill, der ebenfalls schwarzen Kühlerfigur sowie den speziellen 22-Zoll-Felgen und von innen unter anderem an Carbonkonsolen.

Aber Rolls-Royce belässt es nicht beim optischen Feinschliff und der individuellen Ausstattung, sondern legt auch Hand an den Motor: Der 6,6 Liter große V12 legt um 22 kW/30 PS zu und leistet nun 442 kW/601 PS, teilte Rolls-Royce mit.

Gleichzeitig steigt das maximale Drehmoment von 820 auf 840 Nm. Damit beschleunigt der Dawn Black Badge laut Rolls-Royce in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, wird aber auch weiterhin bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Angaben zum Verbrauch und Preis hat Rolls-Royce nicht gemacht.