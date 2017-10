Stuttgart (dpa/tmn) - Das Auto ist dreckig, also ab damit in die Waschanlage. Klingt praktisch. Doch vorher legen Autofahrer besser noch selbst Hand an.

Mit dem Hochdruckreiniger entfernen sie hartnäckigen Schmutz oder weichen ihn ein. Denn wer so vorreinigt, könne Kratzer vermeiden, berichtet die Zeitschrift «Auto Motor und Sport» (Ausgabe 22/2017). Außerdem sei mit der Vorbehandlung das Ergebnis nach der Waschanlage besser.

Bei Verschmutzungen durch Insekten, Harz, Streusalz oder Vogelkot sollten Autofahrer nicht bis zur nächsten planmäßigen Wäsche warten, sondern sie sofort abwaschen. Denn sei der Dreck erst einmal eingetrocknet, könne er nicht nur für Flecken sorgen, sondern geht auch in der Waschanlage nicht mehr ab.

Bei der Suche nach der richtigen Anlage können sich Autofahrer unter anderem nach der Nase richten. Denn riecht es schlecht, könne die Wasseraufbereitung kaputt sein.