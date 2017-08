Neuenhagen bei Berlin (dpa/tmn) - Die Zeit von Andreas Chojnacki ist kostbar, genauer: Sie ist einen Euro pro Minute Wert. Er arbeitet als Mechaniker in der Selbsthilfewerkstatt Tiger in Neuenhagen bei Berlin.

Wer hierher kommt, will seine Hilfe aber gar nicht unbedingt. Für 14 Euro in der Stunde können Autobastler die Hebebühnen, den Motorkran und die Spezialwerkzeuge nutzen. Mehr kostet es nur, eben den einen Euro pro Minute, wenn Chojnacki und seine Kollegen mit anpacken müssen. Freundliche Fragen sind aber kostenlos.

Inzwischen gibt es überall im Land solche Selbsthilfewerkstätten. Nur: Ist es sicher, dort zu schrauben? Kann auch der Laie hinterher beruhigt wieder losfahren? Was sollte man können, bevor man selbst eine Hebebühne bedient? Und ist das am Ende wirklich billiger?

«Wir sind der Meinung, dass Selbsthilfewerkstätten eine wichtige Ergänzung der Reparaturmöglichkeiten sind», sagt Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Er beobachtet aber, dass die Werkstätten vor allem von Mitarbeitern aus dem Kfz-Gewerbe, von Motorsportlern und Oldtimer-Fans mit Sachverstand benutzt werden.

Auch zu Chojnacki kommen Profis, um an ihren Autos zu basteln. «Es sind aber auch Leute dabei, die absolut keine Ahnung haben», sagt er. Insgesamt sind das zu 90 Prozent Männer. Größere Reparaturen oder gar Liebhaber-Tuning sind bei diesen Laien selten. Oft wollen sie Öl wechseln oder den Luftfilter austauschen, manchmal eine Zündkerze oder eine Glühbirne selbst wechseln. Viele Ersatzteile hat Chojnacki da, wenn es komplizierter wird, kann er sie bestellen. Hier gibt es neben den Hebebühnen und dem üblichen Werkzeug auch Spezialwerkzeuge und einen Motorkran.

Jedoch sind nicht alle Werkstätten gleich gut ausgestattet, sagt Engelmohr. «Vom Einzelplatz mit Grube bis zu mehreren Plätzen mit Hebebühnen reicht die Palette.» Einige bieten demnach sogar digitale Diagnosegeräte. Um die Sicherheit, zum Beispiel die von Hebebühnen, müsse man sich keine Sorgen machen. Schließlich handele es sich um Werkstätten mit Publikumsverkehr, die bestimmte Standards einhalten müssen, sagt Engelmohr.

Selbsthilfewerkstätten müssen nicht an eine Kfz-Werkstatt angeschlossen sein. Und der Betreiber muss auch keinen Meisterbrief besitzen. Wenn einem Kunden das wichtig ist, kann er darauf achten - manche Werkstätten werben damit. Die Selbsthilfewerkstatt Tiger ist an eine Kfz-Werkstatt angeschlossen. Die Mechaniker helfen weiter, wenn der Laie eine Frage hat. Chojnacki empfiehlt totalen Anfängern dennoch, sich vorher im Internet in Erklärvideos kurz die Handgriffe der Reparatur anzusehen, die er vorzunehmen gedenkt. «Und uns lieber einmal mehr fragen als zu wenig», sagt der Mechaniker.