Wiesbaden (dpa/tmn) - Zum 70-jährigen Bestehen der Marke macht sich Ferrari mit dem 812 Superfast ein besonders rasantes Geschenk. Öffentlich wollen es die Italiener vor dem Publikum des Genfer Autosalons (9. bis 19. März) auspacken.

Sein V12-Front-Mittelmotor schöpft bis zu 588 kW/800 PS aus 6,5 Litern Hubraum. Maximal 718 Newtonmeter bei 7000 Touren soll die Maschine zur Verfügung stellen können, 80 Prozent davon bereits bei 3500 Umdrehungen. Der 812 Superfast ist nach eigenen Angaben der bislang stärkste und schnellste Ferrari in der Geschichte des italienischen Sportwagenherstellers.

So soll er aus dem Stand in bestenfalls 2,9 Sekunden auf Tempo 100 spurten und laut Hersteller mehr als 340 km/h schnell werden. Den nur rund 1,28 Meter hohen Sportwagen mit kräftigen Radläufen kennzeichnen am Heck traditionelle runde Rücklichter und ein Heckdiffusor. Erstmals in einem Auto der Marke kommt eine elektrische Servolenkung zum Einsatz. Den Verbrauch geben die Italiener vorläufig mit 14,9 Litern (340 g/km CO2) an.