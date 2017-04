Granada (dpa/tmn) - Nachdem Porsche in allen anderen Versionen des Sportwagens mittlerweile Turbomotoren einsetzt, bringen die Schwaben jetzt im neuen 911 GT3 noch einmal einen Motor ohne Aufladung zurück.

Die aktuell sportlichste und am nächsten an die Rennstrecke gerückte Fassung des 911 kommt im Mai in den Handel und wird mindestens 152 416 Euro kosten, teilt der Hersteller mit.

Der vier Liter große Sechszylinder mit Hochdrehzahlkonzept leistet bis zu 368 kW/500 PS und geht mit maximal 460 Nm zu Werke. Wer von Hand schaltet, beschleunigt damit in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo von 320 km/h. Für die Version mit Doppelkupplung nennt Porsche 3,4 Sekunden und 318 km/h. Der Verbrauch liegt mit Doppelkupplung bei 12,7 Litern und bei 12,9 Litern beim Handschalter (CO2-Ausstoß: 288 und 290 g/km).

Außerdem hat Porsche das Fahrwerk überarbeitet, serienmäßig eine Hinterachslenkung eingebaut und den Wagen gegenüber dem konventionellen 911 um 2,5 Zentimeter tiefergelegt. Die Aerodynamik wurde mit neuen Schürzen, Schwellern und einem großen Flügel auf dem Heck optimiert.

Auch am Gewicht haben die Entwickler gespart: Bug- und Heckteil sind aus Kunststoff, die Scheiben dünner, und der Heckflügel ist aus Karbon. Auch auf die Rückbank wird verzichtet.