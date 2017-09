Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Großen Luxus bietet das Cabrio der Mercedes-S-Klasse schon in der Serienvariante allen, die es sich leisten können. Sportler finden beim Haustuner AMG verschärfte Performance-Versionen. Hier setzt der Autobauer Brabus auf der IAA in Frankfurt am Main noch einen drauf.

Auf Basis des Mercedes-AMG S 65 feiert das Brabus Rocket 900 Cabrio Premiere. Es ist nach eigenen Aussagen das schnellste und leistungsstärkste viersitzige Cabrio der Welt geworden. So können Frischluft-Fans über 350 km/h schnell fahren und benötigen nur 3,9 Sekunden, um aus dem Stand auf Tempo 100 zu kommen. Der kombinierte Verbrauch beträgt 13,9 Liter (323 g/m CO2), die Preise beginnen bei 493 000 Euro.

Herzstück ist der «Rocket 900 6.3 V12 Biturbo Hubraummotor». Dafür haben die Techniker unter anderem den Hubraum der 12-Zylinder-Serienmaschine um 0,3 Liter vergrößert und die Turbolader überarbeitet. So leistet die «Rakete» nun 662 kW/900 PS und stellt 1500 Newtonmeter Drehmoment bei 4200 Touren parat. Im Auto begrenzt es Brabus elektronisch allerdings auf 1200 Newtonmeter.

Damit diese Wucht über die Hinterräder auch auf die Straße kommen kann, haben die Bottroper unter anderem die Siebengang-Automatik darauf angepasst und ein Hochleistungsdifferenzial eingebaut. Für entsprechende Aerodynamik sorgen laut Hersteller entsprechende Anbauteile wie Front- und Heckspoiler. Auch eine klappengesteuerte Auspuffanlage, die je nach Geschmack des Fahrer dezenter oder brachialer klingen kann, kommt zum Einsatz.