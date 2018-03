Genf (dpa/tmn) - Was ist das? 305 km/h schnell und rauscht aus dem Stand in 3,6 Sekunden auf Tempo 100? Ganz klar, ein Sportwagen! Nein, denn diese Daten gehören zum Urus, ein rund 2,2 Tonnen schweres, aber dynamisches SUV, das Lamborghini auf dem Genfer Autosalon zeigt (Publikumstage 8. bis 18 März).

Mit dieser Gattung ist der Sportwagenhersteller nicht allein. So hat etwa Mercedes die Tücher vom AMG G 63 gezogen. Die Sportversion des Geländeklassikers bringt trotz Diät rund 2,5 Tonnen auf die Waage. Doch dank 430 kW/585 PS stürmt sie in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und wird auf Kundenwunsch bis 240 km/h schnell.

Bentley hat den neuen V8-Motor für das Sport-SUV Bentayga mit 404 kW/550 PS in die Schweiz mitgebracht. Dieser Trend zu großen Motoren in Autos, die nicht gerade nach klassischem Sportwagen aussehen, ist nicht neu, erhält am Genfersee aber neue Nahrung. «Unsere Autowelt wird zur Mobilitätswelt. Da bekommen die alten Begriffe neue Bedeutungen oder verschwimmen in ihrer Bedeutung», sagt Prof. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen. «Wir gehen in das autonome Fahren, in das Robocar. Das Konzept Sportwagen stammt aus einer älteren Welt.»

Moderne Sportlichkeit sei das Thema in unterschiedlicher Markeninterpretation, so der Experte. Und die gebe es eben in verschiedenen Karosserievarianten, also größerer Bandbreite.

Wie zum Beweis zeigt Mercedes nicht nur den sportlichen Geländebrocken, sondern auch eine viertürige Limousine. Die verknüpfe die Rennstreckendynamik der zweitürigen Sportler mit «höchster Alltagstauglichkeit», so die Stuttgarter. Quasi ein Rennwagen zum Brötchenholen. Das Gebäck dürfte heiß heimkommen. Denn der AMG GT 4-Türer Coupé kann je nach Motor bis zu 315 km/h schnell werden. Im Fond lässt sich auch eine asymmetrisch umklappbare Rückbank ordern - «für die Familie», so Mercedes.

Bei all der Verunsicherung in der modernen Welt ist es gut, wenn es noch robuste Eckpfeiler wie Aston Martin, Porsche und Ferrari gibt. Allerdings liefern die Briten ab dem Frühjahr auch den 375 kW/510 PS starken DB11 Volante aus, mit dem solvente Cabrio-Liebhaber die 300-km/h-Marke ab 199 000 Euro knacken können.

Zügig geht es auch bei Jaguar zu. Hier macht eine Spitze von «nur» 200 km/h hellhörig, selbst bei einem Allrad-SUV. Doch der I-Pace flitzt dank zweier insgesamt 294 kW/400 PS starken E-Motoren rein elektrisch - bis zu 480 Kilometer weit. Von null auf 100 km/h beschleunigt das SUV binnen 4,8 Sekunden.