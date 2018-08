Berlin (dpa/tmn) - Kinder, andere Hobbys oder Zeitmangel - Gründe für Motorradfahrer, den Helm abzusetzen und lange zu pausieren, gibt es viele. Doch was, wenn sie danach wieder aufsteigen wollen?

Die Situation bei einem Wiedereinsteiger nach vielleicht mehr als zwanzig Jahren Abstinenz sei kaum verschieden von der bei einem kompletten Neueinsteiger, meint Thilo Kozik. Beschleunigung sowie technische Details moderner Motorräder überstiegen Erfahrungsvermögen bei weitem, so der Motorradjournalist und Autor des Magazins «Tourenfahrer».

«Motoren, aber auch Bremsen sind heute viel potenter», sagt Kozik, der jedem Wiedereinsteiger deshalb ein Fahrertraining ans Herz legt. Solche Trainings, speziell auch für die Klientel der Wiedereinsteiger, bietet zum Beispiel der ADAC an. Das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) könne als Informationsquelle für weitere derartige Angebote dienen. Auch Ralf Schefzig vom Auto Club Europa (ACE) empfiehlt, «auf freiwilliger Basis zwei, drei Stunden zu buchen, vielleicht in einer Fahrschule, um nach einer langen Pause wieder ein Gefühl für das Motorradfahren zu entwickeln». Dabei könne man sich an neue Techniken gewöhnen, so der Motorradtrainer, etwa ans Bremsen mit ABS.

«Wer zwanzig, vielleicht dreißig Jahre nicht gefahren ist, sollte vielleicht sogar erst einmal im Bekanntenkreis schauen, ob dort jemand eine Maschine besitzt», sagt Ralf Birnbaum. Damit lässt sich im Schonraum, etwa auf einem Parkplatz, mal eine Runde fahren, so der Referent Motorrad beim Fahrlehrerverband Nordrhein.

Wer dann eine neue Maschine braucht, sollte mit Augenmaß suchen. So sei das seit Jahrzehnten in Deutschland beliebteste Motorrad, die Reise-Enduro BMW R 1200 GS, kein geeignetes Modell für Wiedereinsteiger, sagt Kozik. «Viel zu groß und viel zu schwer», so sein Urteil. Für Schefzig ist «Grundvoraussetzung, dass man mit beiden Füßen einen sicheren Stand hat». Eine Enduro mit einer Sitzhöhe von um die 900 mm etwa sei daher für einen Fahrer von 1,75 Meter Körpergröße sicher nicht das Richtige.

Und auch von einem Supersportler, eine Art Rennmaschine für die Straße, rät der Motorrad-Experte ab. Das sieht auch Birnbaum so. «Eine Suzuki GSX-R 1000 zum Beispiel ist bezüglich ihrer Leistungsentfaltung mit der von ähnlich hubraumstarken Motorrädern etwa aus den 1980er Jahren überhaupt nicht mehr zu vergleichen», warnt er. Grundsätzlich raten alle drei Experten vielmehr zu einem Motorrad, das eine aufrechte Sitzposition erlaubt. «Man sieht mehr und kann vorausschauender fahren, als das der Fall wäre, wenn man, stark nach vorne gebeugt, eher auf dem Motorrad liegt als sitzt, wie das beim Supersportler der Fall ist», sagt Kozik.