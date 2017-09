Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Elektrisch, sportlich oder familientauglich - auf der IAA in Frankfurt ist für jeden etwas dabei. Zum einen gibt es weiterhin jede Menge SUVs zu sehen. Die Neuheiten der Messe (Publikumstage 16. bis 24. September) im Überblick - sortiert nach Segmenten:

- KLEIN- und KOMPAKTWAGEN

VW fährt auf der Messe mit dem neuen Polo vor. Er fällt etwas länger aus als der Vorgänger und kommt Ende September zu Preisen ab 12 975 Euro in den Handel. Unter der Haube sind wahlweise 48 kW/65 PS, 55 kW/75 PS sowie 70 kW/95 PS zu haben. Damit fährt der Polo 164 bis 187 km/h schnell und verbraucht 4,4 bis 4,8 Liter (CO2-Ausstoß: 101 bis 110 g/km).

Hyundai zeigt vom i30 einen Kombi, eine Sportversion, aber auch das fünftürige Coupé Fastback. Es soll Anfang 2018 erhältlich sein. Hinter dem breiten Kühlergrill werden angeboten: ein 1,0 Liter großer Dreizylinder-Turbobenziner mit 88 kW/120 PS oder ein 1,4-Liter-Turbo mit 103 kW/140 PS. Hinzu kommt ein 1,6-Liter-Diesel mit 81 kW/110 PS oder 100 kW/136 PS.

Subaru zeigt die fünfte Generation des Impreza. Sein Boxer-Benziner mit 1,6 oder 2,0 Litern bringt es auf 84 kW/114 PS oder 115 kW/156 PS und ist mit Allradantrieb kombiniert. Er kommt ab November ab 21 980 Euro zu den Händlern.

Renault hat mit dem Mégane RS ein kompaktes Kraftpaket am Stand. Sein 1,8 Liter großer Vierzylinder bietet 280 PS/205 kW und soll Ende des Jahres erhältlich sein. Ein Jahr später soll eine 300-PS-Version mit dem Beinamen «Trophy» folgen.

- OBERKLASSE

Audi bringt den neuen A8 in Stellung. Die auf 5,17 Meter gestreckte Standardversion soll in wenigen Wochen für mindestens 90 600 Euro zu haben sein. Technisch ist sie bereits fürs autonome Fahren gerüstet, beim Antrieb setzt Audi auf eine Mild-Hybrid-Technologie und will mit zahlreichen Assistenten punkten.

Mercedes bringt zur IAA auch Coupé und Cabrio der S-Klasse auf Vordermann. Die gelifteten Zweitürer kommen mit einem V8-Motor, der aus 4,0 Litern 345 kW/469 PS schöpft. Das Coupé ist auch mit V6-Benziner mit 270 kW/367 PS zu haben. Beide kommen zum Jahreswechsel in die Showrooms.

Bentley frischt den Continental auf - der neue GT wird zunächst als Coupé mit W12-Motor mit 635 PS kommen, später sollen ein Cabrio sowie unter der Haube ein V8-Benziner und erstmals eine Version mit Plug-in-Hybrid folgen. Er ist ab sofort bestellbar und soll im zweiten Quartal 2018 ausgeliefert werden.