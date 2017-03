Genf (dpa/tmn) - Mercedes baut seine G-Klasse jetzt auch als luxuriöses Landaulet-Modell unter der Marke Maybach. Das Ergebnis können sich Besucher des Genfer Autosalons (9. bis 19. März) ansehen.

Die Auflage ist auf nur 99 Exemplare limitiert, aber nach Angaben des Unternehmens so gut wie verkauft. Für den Luxus-Geländewagen mit fast einem halben Meter Bodenfreiheit ruft Mercedes 749 700 Euro auf.

Die Entwickler haben den Radstand des Geländewagens um 58 Zentimeter verlängert. Das ermöglicht im Fond zwei einzelne Liegesitze und viel Bewegungsspielraum. Über dem Fond ist ein elektrisches Stoffverdeck eingebaut, das sich in knapp 30 Sekunden zusammenfaltet. Als Antrieb dient dem 5,35 Meter langem Mercedes-Maybach G 650 Landaulet ein V12-Motor mit 463 kW/630 PS. Maximal stehen 1000 Nm Drehmoment parat.

Per Knopfdruck lässt sich eine Trennscheibe zum Fahrer aufstellen und mit einem weiteren Knopfdruck eintrüben. Massagesitze, edles Leder sowie kühl- und heizbare Cupholder sind ebenso an Bord wie eine Multimediaausstattung. Das Edel-G-Modell ist aber auch ein Geländegänger. So verfügt er zum Beispiel über während der Fahrt sperrbare 100-Prozent-Differentialsperren, teilte Mercedes mit.