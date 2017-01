Detroiter Motorshow Naias Mehr Platz und viel Elektronik: Lexus zeigt Flaggschiff LS

Detroit (dpa/tmn) - Länger, luxuriöser, leistungsstärker: So schickt Lexus seine neue LS-Generation in die Autohäuser. Die fünfte Auflage der Luxuslimousine gibt derzeit ihren Einstand auf der Detroit Motor Show (Publikumstage: 14. bis 22. Januar).

Im Herbst 2017 kommt der LS zunächst in den USA in den Handel, teilte die Toyota-Tochter mit. Europa dürfte der niedrigeren Absatzzahlen wegen deutlich später an der Reihe sein. Auf 5,24 Meter gestreckt, etwas breiter und etwas flacher als früher, fällt der Luxusliner von außen vor allem durch seinen aggressiv wirkenden Diabolo-Grill auf. Innen verspricht Lexus mehr Platz, ein luxuriöseres Ambiente und eine modernisierte Ausstattung. Dazu gehören ein 24 Zoll großes Head-Up-Display, eine Hinterachslenkung sowie eine Fußgängererkennung mit automatischem Ausweichmanöver.

Beim Antrieb setzt Lexus zunächst auf einen neuen V6-Motor mit 3,5 Litern Hubraum und Doppelturbo, der mit einer zehnstufigen Automatik gekoppelt ist. Seine Kraft gibt er an die Hinterachse oder optional an alle vier Räder ab. Der Motor bringt es auf 305 kW/415 PS, bis zu 600 Nm und beschleunigt in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit sei der Sechszylinder stärker als der bisherige V8, so Lexus weiter.

Bei der einen Motorvariante wird es nicht bleiben, kündigte das japanische Unternehmen an. Lexus wäre keine Toyota-Tochter, wenn es nicht bald auch eine Version mit Hybridantrieb geben würde.