Internetzugang Kostenloses WLAN im ICE nun auch in der zweiten Klasse

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn bietet mit Jahresbeginn allen

ICE-Fahrgästen auch in der zweiten Klasse kostenlos einen

Internetzugang an. Der Datenaustausch über ein lokales Funknetz

(WLAN) im Wagen soll deutlich stabiler und leistungsfähiger sein als

bisher, kündigte das Unternehmen an.

Die Umrüstung der Wagen und die Vorbereitung seien planmäßig bis

Jahresende abgeschlossen worden, alle Züge hätten neue Server

erhalten, sagte eine Bahnsprecherin am Sonntag. In die gesamte Flotte

seien insgesamt 2600 Access-Points - vergleichbar mit dem heimischen

Router - eingebaut und über 100 Kilometer Kabel verlegt worden.

Die Fahrgäste der zweiten Wagenklasse erhalten ein Datenvolumen von

200 Megabyte (MB) pro Tag. Bis zu diesem Limit soll das

Übertragungstempo bei knapp einem Megabit pro Sekunde liegen. Danach

wird die Datenrate gedrosselt. Für Kunden der ersten Klasse ist das

Datenvolumen nicht begrenzt.

Die Bahn hat die Funknetze in den Wagen ihrer rund 250 ICE-Züge mit

einer modernen Technik ausgestattet. Dabei werden alle Mobilfunknetze

an einer Bahnstrecke genutzt. Das Steuerungssystem greift auf die

jeweils schnellsten Netze (LTE, UMTS) zu und kann die Kapazitäten

mehrerer Netzbetreiber bündeln. Bislang wurde nur das Telekom-Netz

angezapft.

Auf 15 Prozent der ICE-Strecken gibt es aber nach Angaben der Bahn

noch Lücken in der Netzabdeckung der drei Mobilfunkanbieter. In der

Praxis wird sich zeigen, wie oft die Internetverbindung noch abreißt,

vor allem wenn die Züge voll sind und sich bis zu 800 Passagiere das

bereitstehende Datenvolumen teilen müssen.