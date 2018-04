Unna (dpa/tmn) - Klassischer Look und modernde Technik: Motorräder wie die Kawasaki Z 900 RS rollen voll im Retro-Trend. Doch nicht nur viele traditionsbewusste Biker ziehen die historischen Originale vor. Was ist bei den rar gesäten Oldtimern zu beachten, und wie findet man den für sich richtigen Klassiker?

Am Anfang steht eine Grundsatzentscheidung, sagt Michael Lenzen vom Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM): Soll der Klassiker als Wertanlage in der Garage oder gar im Wohnzimmer stehen? Oder will man sich auf den Sattel schwingen? Fällt die Entscheidung fürs Fahren, bedeutet das aber längst nicht, dass der Motorrad-Traum einer vergangenen Jugend auch das passende Gefährt für die Gegenwart ist. «Das Zweirad muss zur jeweiligen Körpergröße passen. Ist es zu groß, kann es riskant werden. Ist es zu klein, wird es schnell unbequem», sagt Matthias Haasper vom Institut für Zweiradsicherheit (ifz).

Auf dem Weg zum richtigen Modell können einschlägige Online-Foren helfen. Solides technisches Verständnis, vielleicht sogar eine technische Ausbildung sieht Wulf Weis von der Zeitschrift «Motorrad News» als Grundvoraussetzung für den Umgang mit Klassikern. Man arbeite schließlich mit einer raren Substanz. «Hat man mangels elektrotechnischen Sachverstands die Lichtmaschine gegrillt, kann es Monate dauern, entsprechenden Ersatz in den Tiefen des Internets ausfindig zu machen». Die Erfahrung zeige zudem, «dass zwei von drei angebotenen Gebrauchtteilen nicht mängelfrei sind.»

Zur Besichtigung nimmt der Interessent am besten einen kundigen Biker mit, rät Lenzen. Denn «vier Augen sehen immer mehr als zwei». Um Wartungsstau definitiv ausschließen zu können, raten er und Haasper, das Motorrad durchchecken zu lassen. Prüforganisationen wie Tüv, Dekra oder GTÜ bieten das gegen eine im Verhältnis zum Kaufpreis geringe Gebühr an. Eine Probefahrt hält Haasper nicht nur aus technischen Gründen für zwingend: «Erst so zeigt sich, ob Sitzposition und Ergonomie stimmen und ob das vermeintliche Traum-Motorrad wirklich zu mir passt.»

Ein Traum-Motorrad ist zum Beispiel die Honda CB 750 Four rund 50 Jahre nach ihrem Erscheinen noch immer. «Die Honda hat Ende der 60er Jahre eine neue Ära eingeleitet, weg vom Zwei-, hin zum Vier-Takter», sagt Lenzen. Eine zeitlos schöne Maschine sei das. Der Gebrauchtmarkt sei aber leider auch sehr abgegrast. Ein gutes Exemplar zu einem angemessenen Preis zu finden, «das ist äußerst schwierig und bedarf großer Geduld».