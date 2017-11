Los Angeles (dpa/tmn) - Eine Gelände-Legende geht in die nächste Runde: Auf der LA Auto Show in Los Angeles (Publikumstage 1. bis 10. Dezember) zeigt Jeep den neuen Wrangler und kündigt die Markteinführung für 2018 an.

Der Geländewagen, dessen Wurzeln zurückreichen bis zum Willys Jeep von 1942, bleibt seinem kantigen Design mit den traditionellen Rundscheinwerfern und den ausgestellten Kotflügeln treu. Er wird aber etwas windschnittiger und geräumiger, teilt der Hersteller mit. Außerdem speckt das Auto bis zu 90 Kilogramm ab.

Angeboten wird der Wrangler wie bisher mit kurzem Radstand und drei Türen oder mit langem Radstand und fünf Türen sowie mit einem Hardtop oder einem in der Handhabung deutlich vereinfachten Stoffverdeck. Außerdem gibt es neben den eher zivilen Varianten Sport oder Sahara auch wieder einen Rubicon für den extremen Geländeeinsatz.

Obwohl der Wrangler aussieht wie ein Oldtimer, bekommt er jede Menge neue Technik. So strahlen aus den Knopfaugen im traditionellen Streifengrill erstmals LED-Scheinwerfer. Im Cockpit steckt ein großer Touchscreen. Und die Amerikaner verweisen auf bis zu 75 Assistenz- und Sicherheitsmerkmale.

Auch unter der Haube gibt es Neuheiten. So fährt der grundsätzlich mit Allradantrieb und Untersetzung ausgestattete Geländewagen wahlweise mit einem neuen V6-Benziner mit 3,7 Litern Hubraum und 210 kW/285 PS, einem im gesamten Konzern neuen 2,0-Liter-Turbo mit 199 kW/270 PS oder einem Diesel. Dieser schöpft aus 2,2 Litern Hubraum 145 kW/197 PS. Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch macht Jeep noch nicht.