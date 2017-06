Denver (dpa/tmn) - Der VW Tiguan kann künftig bis zu sieben Passagiere mitnehmen: Denn ab November gibt es den Geländewagen auch als Allspace mit verlängertem Radstand, mehr Platz im Kofferraum und erstmals auch der Option auf eine dritte Sitzreihe.

Die Preise für den VW Tiguan Allspace stehen noch nicht exakt fest. Sie sollen aber knapp unter 30 000 Euro beginnen, teilte der Hersteller mit. Die dritte Sitzreihe werde dann noch einmal rund 800 Euro extra kosten.

Für knapp 2000 Euro Aufschlag gegenüber dem konventionellen Tiguan zieht VW den Allspace dafür deutlich in die Länge: Der Radstand wächst um elf und der hintere Überhang um weitere zehn Zentimeter. Damit streckt sich der Tiguan auf 4,70 Meter und bietet entsprechend mehr Platz. Den kann man dank der verschiebbaren Rückbank wahlweise für die Beinfreiheit in der zweiten oder für die Passagiere in der dritten Reihe nutzen. Oder man profitiert vom größeren Kofferraum, den VW mit 760 bis 1920 Liter beziffert.

Der Hersteller übernimmt die bekannten Motoren aus dem Tiguan und streicht jeweils nur die Basistriebwerke. Es gibt dem Hersteller zufolge deshalb drei Benziner mit 110 kW/150 PS bis 162 kW/220 PS und drei Diesel von 110 kW/150 PS bis 176 kW/240 PS.