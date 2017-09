Frankfurt/Main (dpa/tmn) - BMW feiert das Jubiläum seiner Oberklasse-Limousine: Vor 40 Jahren verließen die ersten Autos der 7er Baureihe das Werk in Dingolfing. Nun montiert BMW hier das Jubiläumsmodell «7er Edition 40 Jahre».

Premiere feiert das auf 200 Stück limitierte Sondermodell auf der IAA (Publikumstage: 16. bis 24. September). Kunden können das Auto mit allen Motoren der Baureihe ordern, so sind Motoren mit sechs, acht oder zwölf Zylindern möglich. Auch im Angebot: Allradantrieb und Plug-in-Hybridsystem. Die Version mit langem Radstand ist ebenfalls bestellbar. Die Jubiläumsextras kosten 27 150 Euro Aufpreis zur jeweils gewählten Basis.

Wahlweise hüllt BMW die Karosserien in die Sonderlacke «Frozen Silver metallic» oder «Petrol Mica metallic». Des Weiteren sind an den Sondermodellen sowohl Schürzen an Front und Heck sowie Seitenschweller der M-Motorsportlinie verbaut. Die Räder im V-Speichendesign sind Leichtmetallfelgen in 20 Zoll.

Innen finden sich unter anderem eine Volllederausstattung, ein Alcantara-Dachhimmel und Zierleisten in Edelholz- oder Klavierlackausführung.