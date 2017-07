Leverkusen (dpa/tmn) - Er ist leichter und billiger, läuft ruhiger und macht weniger Geräusche. Er braucht auch weniger Platz. Der Wankelmotor scheint nur Vorteile zu haben. Und trotzdem verlief seine Geschichte, seit er Pkw antreibt, mehr als holprig.

Die Audi-Vorgängermarke NSU feierte Erfolge und Misserfolge. Doch Mazda sieht im Kreiskolbenmotor die «Seele der Marke» - und das obwohl 2012 das bislang letzte Modell mit Wankelmotor, der Sportwagen RX-8, eingestellt wurde. Doch das heißt nichts. Denn das Konzept komme wieder und werde Teil der elektrischen Zukunft.

«Es ist ein batterieelektrisches Auto in Planung, das einen Wankelmotor als Range Extender bekommen wird», sagt Jochen Münzinger von Mazda. Bereits 2013 stellte der japanische Hersteller einen Prototypen mit einem Reichweiten-Verlängerer mit dem Grundprinzip vor, das der deutsche Erfinder Felix Wankel in den 1920er Jahren erdachte und über Jahrzehnte der Tüftelei zur Serienreife brachte.

Der Motor arbeitet nicht mit Hub-, sondern mit Kreiskolben. Statt der Auf- und Ab-Bewegung der Kolben sorgt ein Rotationskolben, die sogenannte Scheibe, für den Vierklang aus Ansaugen, Komprimieren, Zünden und Ausstoßen des Treibstoffs. «Sie wandelt die bei der Verbrennung entstehende Energie direkt in eine Drehbewegung um», erläutert Gunnar Beer vom Auto Club Europa (ACE).

Weil diese Konstruktion ohne Ventilsteuerung und Ventile sowie Pleuel und Kurbelwelle auskommt, ist er «kleiner und leichter und günstiger in der Fertigung», sagt Beer. Durch die gleichmäßige Drehbewegung haben solche Motoren auch bei der Laufruhe Vorteile. Probleme tauchten bei der Dichtigkeit und dem höheren Verbrauch auf. Das waren wohl die Hauptgründe, warum sich der Kreiskolben nie so recht durchsetzte.

«Das Prinzip weckte das Interesse der NSU-Geschäftsführung», sagt Ralf Friese, Unternehmens-Historiker bei Audi. 1957 lief ein erster Wankelmotor auf dem Prüfstand in Neckarsulm. Dabei war das Antriebskonzept keineswegs auf Autos beschränkt. 1962 kam es in einem Schleppgerät für Wasserskiläufer zum Einsatz. Auch Boots-, Flug- und Motorradmotoren sowie Rasenmäher, Ski-Scooter, Feuerspritzen und Motorsägen verschiedener Hersteller liefen nach dem Prinzip Wankel.

Das erste Serienfahrzeug mit einem Einscheiben-Kreiskolbenmotor aber präsentierte NSU 1963 mit dem Wankel Spider auf der IAA in Frankfurt. 1964 lief die Produktion an. Heute ein gesuchter Oldtimer, war der offene Zweisitzer jedoch kein Verkaufserfolg. Nur knapp 2400 Einheiten wurden laut Audi in vier Jahren gebaut.