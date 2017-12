München (dpa/tmn) - Bei einer Vollbremsung auf der Landstraße kann selbst eine Wasserflasche leicht zum gefährlichen Geschoss werden. Gepäck im Auto sollte daher immer sicher verstaut werden. Wie das richtig geht? Drei Tipps des ADAC für die Fahrt etwa in den Weihnachts- oder Wintersporturlaub:

Schwere Ladung in den Kofferraum: Schwere Gegenstände kommen zuerst auf den Kofferraumboden, und zwar direkt hinter der Rücksitzlehne. Darauf werden leichtere Lasten gestapelt. Dann wird alles mit einer Decke abgedeckt und mit Zurrgurten gesichert. Sinnvoll ist es, die Gurte über Kreuz zu spannen und in Ösen am Ladeboden zu befestigen.

Rücksitzlehne als Schutz: Die Rücksitzlehne funktioniert wie eine Trennwand und sollte nicht umgeklappt werden. Reicht die Ladung über sie hinaus, schützt ein Gitter oder Netz zusätzlich. Sitzt niemand auf der Rückbank, können diagonal verschränkte Gurte die Rückenlehne zusätzlich stützen.

Zusätzlicher Stauraum: Besonders schwere Gegenstände können notfalls auch im Fußraum untergebracht werden. Ist im Auto kein Platz mehr, können leichte Sachen auch in einer Dachbox verstaut werden.