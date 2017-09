München (dpa/tmn) - Von Falschfahrern geht eine große Gefahr aus, gerade auf Autobahnen aufgrund des höheren Tempos. Der Verkehrspsychologe Jürgen Brenner-Hartmann vom Tüv Süd rät bei einer Falschfahrer-Meldung im Verkehrsfunk, den genannten Streckenabschnitt möglichst zu umfahren.

Geht das nicht mehr, gilt: Tempo drosseln, um das entgegenkommende Auto rechtzeitig erkennen und ihm ausweichen zu können. Keinesfalls sollte man überholen. Besser steuern die Autofahrer einen Parkplatz an und warten die Entwarnung über das Radio ab. Damit nennt Brenner-Hartmann bereits den wichtigsten Schritt, um auf Falschfahrer vorbereitet zu sein: Radio einschalten und auf entsprechende Meldungen achten.

Er warnt davor, einen Falschfahrer in Eigenregie aufhalten zu wollen. Stattdessen solle man sofort die Polizei unter 110 mit der genauen Ortsangabe verständigen. Um nicht selbst zum Geisterfahrer zu werden, rät der Verkehrspsychologe, besonders an Auffahrten von Autobahnen, an Raststätten oder Tankstellen genau auf die Schilder zu achten. Beim Parken hier stets in Fahrtrichtung stehen, um einfacher die richtige Ausfahrt zu finden.