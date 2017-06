Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Alle Welt spricht über Elektromotoren und Autos, die mit Akkustrom fahren. Die Hersteller präsentieren immer neue Konzepte. Währenddessen ist es um den Gasantrieb recht ruhig geworden.

Der Anteil der mit Gas angetriebenen Neuwagen ist gering. Dabei ist der Besuch an der Tankstelle mit so einem Gaswagen immer recht günstig - wenn man dem niedrigen Liter- oder Kilopreis auf den Tankstellenschildern glaubt. Sollten sich Autofahrer deswegen nach einem Neuwagen mit Gasantrieb umsehen oder ihr vorhandenes Auto umrüsten?

Fragt man Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD), lässt sich das nur im Einzelfall beantworten. Die bislang gewährte Steuervergünstigung für das auch als Autogas bekannte Flüssiggas (LPG) war häufig ein Anreiz zum Umstieg.

Sie sollte Ende 2018 auslaufen, wurde aber bis Ende 2022 verlängert. Allerdings sinkt die Vergünstigung jährlich um 20 Prozent. Mittelfristig wäre der alternative Treibstoff somit weniger attraktiv. Es kommt auf die jährliche Kilometerleistung an oder auch auf den Benzinverbrauch des Autos. «In der Tendenz wird die Umrüstung sich aber weiter für diejenigen lohnen, die überdurchschnittlich viel fahren und deren Autos viel verbrauchen», sagt Engelmohr.

Da es nur wenige Neuwagen mit Gasantrieb gibt, ist die Entscheidung für LNG oder das Erdgas (CNG) meist mit einer Umrüstung verbunden. Beide Brennstoffe kosten auf den Liter deutlich weniger als Diesel und Benzin und haben dem AvD-Experten zufolge geringere Emissionswerte.

Flüssiggas stößt demnach 20 Prozent weniger Stickoxide als Benzin aus und rund 15 Prozent weniger Kohlendioxid. «Es ist aber ein Nebenprodukt der Verarbeitung von Erdöl», sagt Engelmohr. Erdgas dagegen werde unabhängig gefördert und wird voraussichtlich länger zur Verfügung stehen als Erdöl. Und: Im Durchschnitt seien die Tankkosten bei Flüssiggas höher.

Oft rüsten Autofahrer dennoch auf Flüssiggasanlagen um, was dem AvD zufolge etwas mit der besseren Komprimierbarkeit des Gases zu tun hat. Sprich: Die Anlagen sind einfach kleiner und nehmen nicht so viel Platz im Auto ein. Das bestätigt auch Manfred Richter vom Autogaszentrum in Dortmund. Der Mechaniker hat eine klare Präferenz für Flüssiggas. Das fängt für ihn schon beim Preis an: Während eine Umrüstung auf Erdgas zwischen 3500 und 4000 Euro koste, müsse man bei Flüssiggas mit 1700 bis 2400 Euro rechnen.

«Es gibt außerdem viel mehr Flüssiggas-Tankstellen», sagt Richter. Nach Angaben des AvD sind es in Deutschland mehr als 6000, auch im europäischen Ausland ist Autogas weit verbreitet. Das ist vor allem deshalb ein Vorteil, weil Gas-Autos meistens eine geringere Reichweite haben als mit Benzin oder Diesel betriebene Modelle.