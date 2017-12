Elektroautos sind ein durchaus reizvolles, aber auch umstrittenes Fortbewegungsmittel. Bund und Länder versuchen mit Förderungen den Konsum anzukurbeln. Eine Strategie, die bereits einige andere Länder verfolgen. Nicht in allen Fällen ist ein batteriebetriebenes Fahrzeug auch besser für die Umwelt.

Die Elektromobilität soll in naher Zukunft auch in Nordrhein-Westfalen stärker gefördert werden. Das entschied kürzlich die NRW-Landesregierung. Dazu soll ein Gremium bestehend aus Repräsentanten der Autobranche, Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft alle acht Wochen zusammentreffen. Hier sollen Pläne diskutiert werden, um dem Elektroauto die notwendige Starthilfe zu geben. Dies soll anstatt einer radikalen Abkehr vom Verbrennungsmotor geschehen. Prognosen zufolge, könnten bis 2022 in NRW 100.000 Elektroautos produziert werden. „Wenn wir die Dynamik reinbringen, können wir wirklich in Deutschland führend sein. Das wird auch eine Ambition für den Berliner Koalitionsvertrag sein, dieses Thema zu verankern“, unterstrich Laschek.

Wieso ein Elektroauto?

Die Frage, warum sich Autofahrer ein Elektroauto zulegen sollten, wird immer drängender. Auch der Klimawandel und vergängliche Ölressourcen werden in der Öffentlichkeit immer präsenter. Themen, die auch Autohersteller und Wissenschaftler sogar schon eine ganze Weile beschäftigt. Das Hauptargument für das Elektroauto ist momentan also noch das Schonen von Ressourcen und der Umwelt. Darüber hinaus könnte die Weiterentwicklung der Elektromobilität ein Ende oder zumindest eine Einschränkung der Abhängigkeit von Öl bedeuten. Für Deutschland, das über keine eigenen Ölressourcen verfügt, ist der Import relativ teuer.





Wie kommt eine Ökobilanz beim Elektroauto zustande?

Einer der wichtigsten Vorzüge eines Elektroautos ist, dass sich die Batterie mit Strom aus mehreren Energiequellen aufladen lässt. Darunter fallen natürlich auch erneuerbare Energien. Bei der Frage, ob sich ein Elektroauto letztendlich für Verbraucher und die Umwelt lohnt, spielt die Ökobilanz eine große Rolle. Die Nutzung fossiler Brennstoffe, um die Batterie eines E-Autos aufzuladen, wirkt sich z.B. negativ auf die Ökobilanz aus.