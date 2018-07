Berlin (dpa/tmn) - Heulende Motoren, quietschende Reifen, ein röhrender Auspuff - für manche Auto-Fans gehört so etwas zu einem echten Fahrerlebnis dazu. E-Autos können da kaum mithalten. «Ein Elektroauto ist fast so etwas wie eine Oase der Ruhe», sagt Wieland Brúch, bei BMW zuständig für den i3.

Wer sich in einen i3 setzt, weiß schnell, was Brúch meint. Nach dem Einschalten hört man als Fahrer erst einmal nichts. Kein Röhren, kein Brummen - einfach nur Stille. Auch wenn der Fuß das Gaspedal runterdrückt, wird es kaum lauter. Zu hören sind lediglich das Rollen der Reifen auf dem Asphalt und der Fahrtwind. Bei offenem Fenster und gemächlicher Fahrt kann man sogar noch das Vogelzwitschern hören. Aber bleibt da der Fahrspaß am Ende auf der Strecke?

«Die Beschleunigung ist unglaublich», sagt Christian Löer, Marketing-Chef von Jaguar Deutschland, bei einem Vorstellungstermin für den neuen Jaguar I-Pace. «Die 696 Newtonmeter stehen sofort zur Verfügung», beschreibt er die Kraftentfaltung des neuen Autos.

Nun erwartet man zwar von einem Marketing-Chef nichts anderes als Begeisterung für die Produkte aus dem eigenen Haus. Doch die Beschleunigung des vollelektrischen Jaguars ist in der Tat immens. Wer das Gaspedal durchdrückt, wird sofort kräftig in den Ledersitz gedrückt.

Egal welches E-Auto: An der Ampel lässt man auch mit kleineren Autos größere Sportwagen durchaus mal stehen.

Der neue Nissan Leaf zum Beispiel schafft bei einer Leistung von 110 kW/150 PS den Sprint von 0 auf 100 km/h in 8,8 Sekunden. Der Porsche Macan mit seinem Vierzylinder-Verbrennungsmotor und 185 kW/252 PS ist mit 6,7 Sekunden nur unwesentlich schneller. Gegen den I-Pace hätte der Porsche aber keine Chance: Der Jaguar braucht mit seinen 294 kW/400 PS nur 4,8 Sekunden.

Der Spaß am Fahren ist auch einer der großen Reize, den Elektroautos ausüben, findet Löer. «Ich bin mit Autos aufgewachsen und hatte große Vorbehalte», erzählt er. Doch die waren sofort weg, als er das erste Mal in einem E-Auto fahren konnte. «Es war fast so etwas wie Liebe auf den ersten Klick.» Den Sound eines V8-Motors vermisst Löer jedenfalls nicht.

Dennoch: Bei der breiten Masse ist diese Liebe noch nicht angekommen. Denn nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg lag der Bestand an Elektro-Pkw in Deutschland Anfang 2018 bei gerade einmal knapp 54.000 Fahrzeugen.