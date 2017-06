Genf (dpa/tmn) - Den elektrischen Smart bietet die Daimler-Tochter ab Juli auch wieder als Cabrio an. Die Preise starten bei 25 200 Euro, teilte der Hersteller mit. Nach dem Ende des Tesla Roadsters ist er damit das einzige Open-Air-Modell mit emissionsfreiem Antrieb, so Smart.

Angetrieben wird auch der offene Smart electric drive von einem 60 kW/81 PS starken E-Motor, der mit 160 Newtonmeter zu Werke geht. Im Stadtverkehr mit weniger als fünf Sekunden für den Sprint von 0 auf 60 km/h noch vergleichsweise spritzig, benötigt er bis Tempo 100 rund zwölf Sekunden und wird bei 130 km/h elektronisch eingebremst.

Der Lithium-Ionen-Akku mit 17,6 kWh ermöglicht eine theoretische Reichweite von etwa 160 Kilometern. An der Haushaltssteckdose soll er binnen sechs Stunden zu 80 Prozent geladen sein. Parallel zur Einführung des Cabrios gibt es für 840 Euro aber auch einen 22 kW-Schnelllader. Damit lässt sich die Standzeit für die ersten 80 Prozent laut Smart auf 45 Minuten reduzieren.

Um das Maximum aus dem Akku herauszuholen, bietet Smart unter anderem eine App an, mit der man den Wagen vom Smartphone aus klimatisieren kann, während er noch an der Steckdose hängt. Außerdem nutzen die Schwaben das Abstandsradar zur Steuerung der Rekuperation und wollen so möglichst viel Energie zurückgewinnen.