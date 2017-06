München (dpa/tmn) - BMW bringt die dritte Generation des X3 an den Start. Der neue Geländewagen gibt seinen Einstand im September auf der IAA in Frankfurt und soll im November in den Handel kommen.

Weil BMW noch keine Preise nannte, bleibt nur das aktuelle Modell zur Orientierung: Das kostet als X3 2.0i mit 135 kW/184 PS und Allradantrieb derzeit 43 000 Euro. Form und Format des X3 haben sich nur marginal geändert. Allerdings speckt er beim Generationswechsel gut einen Zentner ab.

Das passt zum Krafttraining unter der Haube. Denn erstmals soll es den X3 auch als M-Performance-Modell geben, so BMW weiter. Dieser X3 M40i fährt mit einem 265 kW/360 PS starken Sechszylinder und markiert die Leistungsspitze im Programm der zunächst vier Motoren. Daneben gibt es als zweiten Benziner einen 2,0 Liter großen Vierzylinder im X3 30i mit 185 kW/252 PS sowie zwei Diesel: Der 2.0d hat vier Zylinder und leistet 140 kW/190 PS, der 3.0d sechs Zylinder und 195 kW/265 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt zwischen 213 und 250 km/h, der Verbrauch zwischen 5,0 Litern Diesel und 8,2 Litern Benzin (CO2-Ausstoß 132-188 g/km).

Am größten sind die Veränderungen im Innenraum, der Platz für fünf Passagiere und 550 bis 1600 Liter Gepäck bietet. Denn der X3 bedient sich bei den neuen Top-Modellen aus der 5er- und der 7er-Reihe und bietet nun auf Wunsch ebenfalls animierte Instrumente, einen Schlüssel mit Display und ein neues Touchscreen-Infotainment. Auch bei den Assistenzsystemen schließt der X3 auf und ermöglicht nun auch einen automatisierten Spurwechsel.