Frankfurt (dpa/tmn) - Der BMW M4 kommt im Juli als CS-Version mit mehr Leistung und weniger Gewicht. Der neue M4 CS kostet mindestens 116 900 Euro und damit rund 40 000 Euro mehr als das Grundmodell der Mittelklasse-Limousine, teilte der Hersteller mit.

Dafür legt der drei Liter große Reihensechszylinder in der Leistung um 7 kW/10 PS auf 338 kW/460 PS zu, und das maximale Drehmoment klettert um 50 auf 600 Newtonmeter. Zudem drücken die Entwickler das Gewicht mit Anbauteilen aus Karbon und Türverkleidungen aus Naturfasern auf 1580 Kilogramm und verbessern so die Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der M4 jetzt in 3,9 Sekunden, und das Tempo wird erst bei 280 statt 250 km/h beschränkt.

Um den sportlicheren Anstrich zu betonen, hat BMW zudem die Aerodynamik überarbeitet, das Fahrwerk neu abgestimmt und Bremsen mit mehr Biss eingebaut. Außerdem soll die siebenstufige Doppelkupplung noch schneller schalten.