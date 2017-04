Shanghai (dpa/tmn) - Jetzt beteiligt sich auch Citroen an der SUV-Welle. Lange hat der französische Autohersteller den Trend ignoriert und sich mit Lizenzmodellen von Mitsubishi begnügt. Doch nun bringt die Marke ihre ersten eigenen Geländewagen auf den Weg.

Eine Schlüsselrolle spielt beim SUV-Start der jetzt auf der Motorshow in Shanghai (Publikumstage 20. bis 27. April) enthüllte C5 Aircross, der in der zweiten Jahreshälfte 2017 zunächst in China an den Start geht.

Zwar dauert es nach Angaben des Herstellers noch bis Ende 2018, bis der C5 Aircross auch in Europa zu haben sein wird. Doch zielt er mit 4,50 Metern Länge, fünf Sitzen und knapp 500 Litern Kofferraumvolumen auf das wichtigste SUV-Segment des Marktes und tritt dort gegen Modelle wie den VW Tiguan an.

Dafür rüstet Citroen den Neuzugang mit einem charakteristischen Design ohne jede Aggression. Ein neuartiges Fahrwerk soll dank hydraulischer Anschläge für die Federn besonders komfortabel sein. Dazu gibt es Assistenzsysteme von der Abstandsregelung bis zur 360-Grad-Kamera.

Unter der Haube gibt es laut Citroen für China zunächst Benzinmotoren mit 121 kW/165 PS oder 147 kW/200 PS, die auch im deutschen Programm des Herstellers vertreten sind. Bis der Wagen nach Europa kommt, soll es ihn auch mit Dieseln und erstmals bei der Marke mit einem Plug-in-Hybrid und etwa 60 Kilometern rein elektrischer Reichweite geben.

Weil einer der beiden Elektromotoren an der Hinterachse montiert ist, steigt nicht nur die Systemleistung auf 221 kW/300 PS - sondern als einziger Aircross verfügt diese Variante dann auch über Allradantrieb und wird somit zu einem echten SUV.