Subaru XV und Forester als limitierte Auflagen

Zum 100-jährigen Bestehen seines Mutterkonzerns legt der japanische Hersteller Subaru zwei Sondermodelle mit erweiterter Ausstattung auf. So entstehen vom SUV Forester und dem kompakten Crossover XV jeweils 100 Stück. Unter anderem zieren Front und Heck Blenden in Alu-Optik. Auch Einstiegsleisten in Edelstahl und individuelle Designelemente sollen die limitierten Auflagen kennzeichnen. Der XV 2.0i ist ab 28 520 Euro zu haben, während der Forester 2.0X ab 34 260 Euro kostet. Der Motor für beide Modelle ist ein bekannter Boxer-Benziner mit zwei Litern Hubraum, der 110 kW/150 PS leistet. Beide Allradautos mit Automatik sind ab sofort bestellbar und sollen im März zu den Händlern rollen.

Jeep mit Snowboard an Bord

Jeep bringt den Geländewagen Renegade als Nitro Special Edition auf den Markt. Die soll unter anderem Leichtmetallräder in 17 Zoll und ein Komfortpaket mit Ausstattung wie Klimaautomatik und Heizung für das Lenkrad und die Vordersitze bieten. Für Wintersportfans ist noch ein besonderes Gimmick an Bord: ein Snowboard in Jeep-Design der Firma Nitro. Das Sondermodell ist mit zwei Benzinern (81 kW/110 PS und 103 kW/140 PS) sowie zwei Dieselmotoren (88 kW/120 PS und 103 kW/140 PS) zu bekommen. Die Preise starten bei 21 800 Euro für die Benziner. Die Diesel sind für mindestens 24 300 Euro im Angebot. Verfügbar ist der Jeep für einige Motoren auch mit Allradantrieb und Automatik.

Zuwachs bei den Platinum-Modellen: Porsche Cayenne S

Porsche erweitert die Palette seiner Sonderserie Platinum Edition. Für die SUVs Cayenne S und S Diesel bedeutet das eine erweiterte Ausstattung. Dazu gehören unter anderem spezielle 21-Zoll-Räder, Sportsitze mit Leder- und Alcantarabezug und ein Navi-Infotainmentsystem mit Surroundsound. Die Motorisierung bleibt unverändert. Der 3,6-Liter-Benziner mit sechs Zylindern leistet 309 kW/420 PS und kostet mindestens 87 442 Euro. Der Diesel-V8 kommt auf 283 kW/385 PS und schlägt mit 90 417 Euro zu Buche.

Neues SUV von Mitsubishi heißt Eclipse Cross

Das neue SUV von Mitsubishi wird Eclipse Cross heißen. Das hat der japanische Hersteller mitgeteilt. Das kompakte Auto wird auf dem Genfer Autosalon (9. bis 19. März) Premiere feiern. Erste Fotos zeigen eine nach hinten ansteigende Gürtellinie, die sich bis zu den Rücklichtern fortsetzt. Die Japaner betonen außerdem die coupéartige Gesamtform des Autos, etwa durch stark nach vorne geneigte C-Säulen. Der sportive Charakter soll auch in der Namensgebung zum Ausdruck kommen: Eclipse war ein Sportwagen, den die Japaner zwischen 1989 und 2012 bauten.