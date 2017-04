Motorshow in Shanghai

Shanghai (dpa/tmn) - BMW schließt in seinem Angebot die Lücke zwischen dem Modell M4 mit Competition Paket und dem vor allem auf die Rundstrecke ausgelegten Modell M4 GTS. Dafür hat die M GmbH des Herstellers den M4 CS entwickelt.

Der BMW M4 CS feiert gerade seine Weltpremiere auf der Motorshow in Shanghai (Publikumstage: 20. bis 27. April). Im Sommer soll das Modell in den Handel kommen. Nur in kleiner Stückzahl produziert und lediglich bis zum Jahr 2019 im Programm, kostet er mindestens 116 900 Euro, teilte das Unternehmen mit.

Für einen Aufpreis von fast 40 000 Euro im Vergleich zum konventionellen M4 hebt BMW die Leistung des drei Liter großen Reihensechszylinders auf 338 kW/460 PS an und erhöht das maximale Drehmoment auf 600 Newtonmeter.

Weil zudem das Gewicht zum Beispiel durch leichtere Türtafeln aus Naturfasern, Schlaufen statt Türgriffen oder Anbauteilen auf 1580 Kilogramm sinkt, wird der M4 CS schneller: Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft er in 3,9 Sekunden. Der Begrenzer greift mit dem serienmäßigen M Drivers Package erst bei 280 km/h.