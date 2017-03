Start in den Frühling

Göttingen (dpa/tmn) - Mal eben das Fahrrad beim Frühjahrsputz mit dem Hochdruckreiniger abspritzen? Das ist keine gute Idee.

Dadurch werden Schmutz und Feuchtigkeit unter Umständen in die Lager gepresst, was Schäden verursachen kann, teilt der Pressedienst Fahrrad (pd-f) mit. Der von Vereinen und Unternehmen der Branche getragene Dienst rät stattdessen zunächst zu einem Handfeger oder einer Bürste. Damit lasse sich gröberer Schmutz entfernen. Dafür biete der Fahrradhandel besonders softe Bürsten für circa zehn Euro an.

Mit einer Zahnbürste oder einem Borstenpinsel lassen sich schwer zugängliche Stellen erreichen. Danach kommen warmes Wasser und ein Lappen zum Einsatz. Bei widerspenstigem Schmutz greifen Radler zu speziellen Fahrradreinigern, die es auch in biologisch abbaubarer Qualität gebe, so der pd-f.