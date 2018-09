Berlin (dpa/tmn) - Familienvans müssen sich flexibel beladen lassen und praktisch sein. Auch viel Platz und manch praktisches Extra sind gern genommen - etwa Ausklapptischchen an den Rückseiten der Vordersitze.

Doch selten gelten die hoch bauenden Vehikel für Kind und Kegel als ausgesprochen hübsche oder gar schnittige Autos, siehe VW Touran oder Opel Zafira. Eine Ausnahme zumindest in Sachen Fahrverhalten bildet der Mazda5, dem in Tests stets vergleichsweise agiles Handling attestiert wurde.

Eltern, denen auch das Autofahren an sich und nicht nur der Weg von A nach B, zu Schule und Kita wichtig ist, dürfte das gefallen. Weniger allerdings, dass der Mazda5 eine wunde Stelle hat: die Achsen. «Ausgeschlagene Lager sind die Achillesferse», schreibt der «TÜV Report 2018». Bereits bei der zweiten Hauptuntersuchung (HU) im Fahrzeugalter von fünf Jahren liege die Quote der bemängelten Exemplare über dem Durchschnitt aller durchgecheckten Autos.

Zweites Manko demnach: die rostende Auspuffanlage, die ebenfalls ab der zweiten HU ein ernstes Thema ist. Bis auf die Bremsscheiben, die beim dritten und vierten Pflichtcheck negativ auffallen, ist der Mazda5 aber ein recht zuverlässiges Auto. So zumindest das Bild, das er beim Tüv abgibt.

Negativer urteilt der ADAC hinsichtlich des Pannenverhaltens. Das stuft der Club als unterdurchschnittlich ein. Dazu tragen bei: häufige Defekte an Batterien der Baujahre 2007 bis 2014, verstopfte Partikelfilter (2007-09), feuchte Zündkerzen und streikende Anlasser jeweils bei Autos von 2008 und 2009. Auch Probleme mit den Einspritzdüsen (2011-12) traten signifikant häufig auf.

Und die Liste der Rückrufe ist lang. Zuletzt mussten im September 2016 über 210 000 Autos des Herstellers des Bauzeitraums Ende 2008 bis Ende 2015 zurück in die Werkstatt, weil die Arretierung der Heckklappen versagen konnte. Grund waren versagende Gasdruckdämpfer. So konnte einem auch beim Mazda5 die Hintertür auf den Kopf fallen.

Weitere Gründe für die insgesamt neun dokumentierten Aktionen waren fehlerhaft aufgehängte Motoren, schlecht verschraubte Nockenwellensensoren mit nicht startenden Motoren als Folge oder Probleme mit Kraftstoffpumpen, Beifahrerairbags, Ladeluftkühler oder der Servolenkung.

Seit 2015 ist der Mazda5 in Europa nicht mehr als Neuwagen zu haben. Das Modell wurde ersatzlos eingestellt - zumindest in seinem Segment, denn das Kompakt-SUV CX-3 rückte nach. Erstmals in den Verkauf ging der Van nach seiner Messepremiere auf dem Pariser Salon im Herbst 2004 im darauf folgenden Sommer.