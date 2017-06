Köln (dpa/tmn) - Die Toyota-Marke Lexus hat den CT 200h überarbeitet. Während das Vollhybridkonzept des seit 2011 auf dem Markt befindlichen Modells erhalten blieb, haben die Japaner die Optik des Kompaktautos retuschiert. Außerdem wollen sie den Fahrkomfort erhöhen.

Am fünftürigen Auto prangt an der Frontpartie ein neuer Kühlergrill mit Gittermuster. Die Tagfahrleuchten in angedeutetem L-Design sind jetzt über den LED-Scheinwerfern angeordnet. Dazu gesellen sich neue LED-Heckleuchten und eine frisch gestaltete Heckklappe. Für den Innenraum ist nun optional ein 10,3 Zoll großes Display fürs Navi verfügbar und mehr Farbauswahl möglich.

Serienmäßig arbeitet fortan ein Sicherheitssystem mit Kamera und Radar. Es umfasst unter anderem ein Notbremssystem mit Fußgängererkennung, eine adaptive Temporegelanlage und einen Spurwechselwarner mit Lenkeingriff.

Das Sportmodell F Sport bekommt unter anderem ein eigenes Design für den Grill und eine neue schwarze Metalliclackierung sowie optional 17-Zoll-Leichtmetallräder. Auch der Innenraum verfügt über eigene Materialien mit sportivem Aussehen.