Ingolstadt (dpa/tmn) - Audi bietet den Geländewagen Q5 mit einer neuen Spitzenmotorisierung an. Im SQ5 leistet ein drei Liter großer V6-Benziner 260 kW/354 PS und geht mit bis zu 500 Nm zu Werke, wie der Hersteller mitteilt.

Damit beschleunigt der etwas kräftiger gezeichnete und unter anderem an seinen 20-Zoll-Felgen sowie den verchromten Spiegelkappen zu erkennende SQ5 in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit bleibt aber trotz der Kraftreserven auf 250 km/h limitiert. Den Verbrauch gibt Audi mit 8,3 Litern und den CO2-Ausstoß mit 189 g/km an. Bislang war beim Vierzylinder-Turbo mit zwei Litern Hubraum und 185 kW/252 PS Schluss.

Im Vergleich zum Q5 klettern die Preise beim SQ5 um rund 13 000 auf mindestens 64 900 Euro. Bestellungen nehmen die Händler Audi zufolge bereits entgegen, ausgeliefert wird nach den Sommerferien im frühen Herbst. Neben dem größeren Motor setzt Audi beim SQ5 auch auf eine erweiterte Ausstattung und ein sportlich nobles Ambiente im Innenraum. Deshalb gibt es unter anderem serienmäßig LED-Scheinwerfer sowie Sitze mit einer sportlicheren Kontur.

Beim V6-Benziner für den SQ5 soll es aber nicht bleiben: Im kommenden Jahr soll wie beim Vorgänger auch noch einen SQ5 mit einem V6-TDI aufgelegt werden, so Audi weiter. Leistungsdaten nannte der Hersteller aber noch nicht.