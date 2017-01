Batterie leer Auch viele Taxis geben Starthilfe

Frankfurt (dpa/tmn) - Springt das Auto nicht an, können sich Autofahrer auch ein Taxi für Starthilfe rufen. Viele Taxiunternehmen in Deutschland bieten diesen Zusatzservice an, erklärt der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP).

Auch der ADAC und andere Automobilclubs haben Kooperationen mit Taxiunternehmen, die zu Spitzenzeiten aushelfen, wenn mal die Batterie leer ist.

Wer nicht Mitglied in einem Autoclub ist, muss von Stadt zu Stadt mit unterschiedlichen Preisen für den Startstrom rechnen. Häufig gibt es Vereinbarungen über die örtlichen Taxizentralen. In Großstädten wie München oder Berlin müssen Autofahrer mit einem Preis von etwa 25 Euro rechnen. In kleineren Städten kommen Kunden laut BZP oft billiger weg.