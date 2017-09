Erfurt (dpa/tmn) - Die Sonne scheint, ab aufs Motorrad - schöne Tage im Spätsommer und Herbst laden zum Biken ein. Allerdings können dabei trotz des guten Wetters bereits Gefahren lauern, erklärt der Tüv Thüringen.

Generell sorgen beispielsweise nasses Herbstlaub und Schmutz auf der Straße für rutschige Passagen für Biker. Besondere Vorsicht gilt in Waldabschnitten wegen möglicher nasser Stellen. Und Sonnenschein könne darüber hinwegtäuschen, dass die Temperatur der Fahrbahn oft bereits viel niedriger als die Lufttemperatur ist. Der Reifen baut dann die optimale Haftung nicht auf. So könne der Biker besonders in Kurven wegrutschen, so die Prüforganisation.