Genf (dpa/tmn) – Der VW Tiguan wächst über sich hinaus und schließt als Allspace die Lücke zum VW Touareg. Die XL-Variante des kompakten Geländewagens feiert ihre Europa-Premiere auf dem Autosalon in Genf(Publikumstage 9. bis 19. März).

Der SUV kommt im September in den Handel, teilte Volkswagen mit. Den Preis gab der Hersteller mit etwa 30 000 Euro an. Für demnach rund 2000 Euro Aufschlag auf den konventionellen Tiguan streckt VW den Radstand um elf und den hinteren Überhang um weitere zehn Zentimeter. Auf dann 4,70 Metern Länge schaffen die Wolfsburger somit Platz für die Option auf eine dritte Sitzreihe oder deutlich mehr Kofferraum hinter der um zehn Zentimeter verschiebbaren Bank in der zweiten Reihe. Er fasst im besten Fall 730 Liter und kann auf bis zu 1770 Liter erweitert werden.

Während beim Allspace hinten alles neu ist, bleibt vorne alles beim Alten: VW übernimmt die Motoren aus dem Tiguan und streicht jeweils nur die Basistriebwerke. Es gibt dem Hersteller zufolge deshalb drei Benziner mit 110 kW/150 PS bis 162 kW/220 PS und drei Diesel mit 110 kW/150 PS bis 176 kW/240 PS.