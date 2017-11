Zwickau (dpa) - Sobald Frank Hofmann den Zündschlüssel herumdreht,

ist die Erinnerung wieder da. Das vertraute Knattern und der typische

Abgasgeruch des Benzingemischs können nur zu einem gehören - dem

Trabant.

Auch 60 Jahre, nachdem am 7. November 1957 mit dem «P50» in

Zwickau die erste «Pappe» vom Band lief, fasziniert das Auto mit dem

Kulleraugen-Gesicht. «Der Trabi ist einfach ein Auto, das sich

abhebt», sagt der Trabi-Fan, der selbst einen baligelben P 601 fährt.

Er muss es wissen. Jeden Tag teilt er seine Leidenschaft mit anderen

treuen Anhängern des Trabants, von dem bis 1991 rund drei Millionen

Stück gebaut wurden. Der Zwickauer ist Inhaber eines

Onlineversandhandels Trabantwelt für Ersatzteile. Diese werden in

Kleinserien fabrikneu produziert.

Als er damit 2003 anfing, hätten ihm viele ein schnelles Ende

prophezeit, erzählt er. «Damals waren wir zu zweit und hatten drei

Kartons voller Teile im Keller stehen.» Heute vertreibt er 1500

Artikel von der kleinsten Schraube bis zum kompletten Trabi-Motor,

füllt damit drei Lager und beschäftigt acht Mitarbeiter.

«Der Trabant ist das Gegenteil unserer technisierten Welt von heute»,

schwärmt der Mittvierziger, dem es der Trabi seit Kindheitstagen

angetan hat. Es genügten wenige Kenntnisse, um das Kultauto selbst zu

reparieren, weil es technisch denkbar einfach aufgebaut sei.

Genau das war die Vorgabe des DDR-Ministerrats aus dem Jahr 1954:

Robust, sparsam und preiswert sollte der Kleinwagen sein. Weil Blech

in der DDR Mangelware war, entwickelten Konstrukteure die berühmte

Kunststoff-Karosserie aus Duroplast.

Aus welch einfachen Mitteln die «Rennpappe» entstanden ist, schildert

der inzwischen verstorbene Trabi-Chefkonstrukteur Werner Lang in

einer Dokumentation des Filmemachers Eberhard Görner, die im Frühjahr

Premiere feierte. «Wolle auf Asphalt - Das Experiment Trabant» lief

seitdem nicht nur in Programmkinos in Dresden oder Halle, sondern

zuletzt auch in der Schweiz. Selbst eine Einladung nach Texas gebe es

bereits, sagt Görner.

Das Interesse an dem Kultauto reiche längst über deutsche Grenzen

hinaus, bestätigt Frank Hofmann. Die Trabantwelt-Päckchen gehen

demnach nach England, Belgien, Ungarn, Russland, Australien und in

die USA. Einen Bremszylinder habe er sogar schon bis Namibia

verschickt.