Stuttgart (dpa/tmn) - Er war wie ein Auto von einem anderen Stern: Als Mercedes auf Drängen des amerikanischen Importeurs Max Hoffmann den 300 SL 1954 vom Rennwagen zum Straßenauto weiterentwickelte, eroberte der schnelle Schwabe die Herzen der Schickeria im Sturm:

Fahrleistungen, von denen Porsche & Co nur träumen konnten, und dazu die spektakulären Flügeltüren machten das Coupé mit Stern zum Liebling der Stars. Doch wie so oft bei ganz besonders hellen Sternen, drohte der des Flügeltürers schnell wieder zu verglühen.

Zwar kann man es sich heute kaum vorstellen, so heiß begehrt ist der Klassiker und so abgehoben sind seine Preise: Doch in den 1950ern war die Leidenschaft so schnell abgekühlt, dass 1957 nur drei Jahre nach der Markteinführung nur noch 70 Coupés verkauft wurden, sagt York Seifert aus Ingolstadt, der das Magazin des Mercedes-Benz 300 SL Clubs in Deutschland herausgibt.

Gut, dass da noch einmal der rührige US-Importeur Hoffmann in die Bresche sprang und die Schwaben mit einer Garantieabnahme von mehreren hundert Exemplaren in die Verlängerung lockte. Allerdings nur, wenn sie statt des Coupés diesmal einen Roadster bauen würden. Der war zwar schon früh geplant und bereits 1955 als Vorserienfahrzeug fertig. Doch beschlossen wurde der Wagen erst deutlich nach dem Coupé. So wurden beide nacheinander angeboten. Der Roadster trat 1957 das Erbe des Flügeltürers an.

Für Hoffmanns Forderung gab es gute Gründe: «Denn so spektakulär die vom Gitterrohrrahmen der Rennwagen erzwungenen Flügeltüren ausgesehen haben, so unpraktisch waren sie auch», sagt Seifert. Schon für Männer war das Ein- und Aussteigen trotz abknickbaren Lenkrades schwierig. Aber mit einem Rock oder Kleid war der 300 SL kaum damenhaft zu nutzen. Außerdem wird es im Sommer in dem Coupé bereits nach wenigen Minuten heiß wie in einem Backofen, und zum Reisewagen fehlt ihm schlichtweg der Kofferraum.

Auch die aus Kostengründen vom 300er Adenauer-Mercedes übernommene Zweigelenk-Pendel-Hinterachse hatte so ihre Tücken. So hat Mercedes dem 300 SL nicht nur die Flügel gestutzt und das Dach abgenommen, sondern den Roadster deutlich modifiziert. Zwar blieb der breite Schweller, doch konnte man durch die konventionellen Türen bequem einsteigen. Im langen Heck blieb genug Platz für zwei, eher vier Reisetaschen. An Frischluft herrschte freilich kein Mangel mehr, und mit der Eingelenk-Pendelachse zwischen den Hinterrädern wurde aus dem riskanten Racer ein kommoder Cruiser.