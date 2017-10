Dann aber wurde das desaströse Ergebnis des Tests bekannt. Zunächst reagierte der Hersteller zurückhaltend. Das sei ein «Extremtest» gewesen mit wenig realistischen Lenkbewegungen, hieß es damals aus der Daimler-Pressestelle: «Normalerweise wird niemand so lenken können.» Willi Diez, Autoprofessor aus Nürtingen, erinnert sich an die erste Reaktion: «Daimler wollte sich wegducken - die dachten, die Lage werde sich schon beruhigen.» Binnen kurzer Zeit habe man diese Haltung dann aber aufgegeben, so Diez. «Danach hat Daimler das einzig Richtige gemacht: Die Produktion wurde gestoppt.»

Daimler-Benz hatte damals große Hoffnungen in die neue A-Klasse gesetzt - mit dem «Baby Benz» wollte der Konzern in die sogenannte Kompaktklasse vorstoßen und seine Verkaufszahlen hochschrauben. Von dem Modell waren bereits erste Fahrzeuge ausgeliefert worden.

Der Schock sei groß gewesen, erinnert sich Branchenexperte Peter Fuß. «Das war der Gau für Daimler», sagt der Autoprofessor Stefan Bratzel. Daimler habe sich als Garanten für hohe Qualität und Solidität gesehen - «und dann kippt das Auto einfach um». Das Echo in der Medien und in der Autobranche war stark, auch Häme war mit dabei. Daimler stoppte die Auslieferungen, später wurde die A-Klasse aber doch noch ein Erfolg.

Stuttgart (dpa) - Der Elch konnte gar nichts dafür, er war noch nicht mal vor Ort. Und dennoch setzte ein Fahrmanöver mit dem Tier im Namen dem Autobauer Daimler damals heftig zu: Bei einem «Elchtest» war eine A-Klasse in Schweden am 21. Oktober 1997 umgekippt.

«Mit Einführung des ESP bei der A-Klasse wurde die Technik sukzessive bei allen Modellen zum Serienstandard», sagt ein Daimler-Sprecher im Rückblick. Hiermit habe man die Branche so stark geprägt, dass in der EU seit 2011 alle neu zugelassenen Pkw-Modelle mit ESP ausgestattet seien. «Der Elchtest wurde ein Treiber zu mehr aktiver Sicherheit und ist heute ein fester Bestandteil bei Fahrzeugtests.» Laut Verband der Automobilindustrie beschleunigten die Test-Erkenntnisse den serienmäßigen ESP-Einbau. Deutsche Hersteller seien hierbei schnell gewesen - in einen Großteil ihrer Modelle sei die Technik verbaut worden, bevor dies per Gesetz Pflicht war.

Nach Expertenmeinung verlief das Krisenmanagement von Daimler damals nach holprigem Start gut. «Der Imagekratzer konnte beseitigt werden, auch weil man die Schwäche der A-Klasse zugegeben und dann offensiv und mit Augenzwinkern kommuniziert hat», sagt Diez. Mercedes-Kunden bekamen Stofftier-Elche, in einer Werbekampagne wurde Tennisstar Boris Becker zitiert mit der Äußerung «Stark ist, wer keine Fehler macht. Stärker, wer aus seinen Fehlern lernt».

Eine Grundregel im Krisenmanagement, wonach eine schlechte Nachricht bestätigt und um eine gute Nachricht ergänzt wird, wurde nach Ansicht von Diez eingehalten: «Den Kunden wurde gesagt, dass sie kostenlos das ESP dazubekommen.» Dadurch sei die erste Generation der A-Klasse kein gutes Geschäft für den Konzern gewesen - jeweils gut 1000 Mark dürfte ein ESP gekostet haben, so der Professor, der bis 1991 bei dem Autobauer tätig war und sich danach seiner wissenschaftlichen Karriere zuwandte. «Daimler war klar: Es ist besser, man verliert mal Geld als das Vertrauen der Kunden.»

Peter Fuß vom Beratungsunternehmen Ernst & Young wertet das Thema Elchtest für die Autobranche ebenfalls positiv. «Die umgekippte A-Klasse war im Rückblick ein Geschenk des Himmels.» Schließlich habe es den Unfall nur bei einem Test und nicht im realen Straßenverkehr gegeben, ohne dass es schwer Verletzte gegeben habe - die Testfahrer kamen damals mit leichten Blessuren davon. «ESP wurde danach zum Standard in der ganzen Branche, was die Sicherheit beim Fahren nachhaltig erhöht hat.» Der anfängliche Imagekratzer sei schnell ausgebessert worden - und die Sache habe sich sogar zum Marketingerfolg entwickelt, sagt Fuß. Der A-Klasse sei schließlich seit langem ein Verkaufsschlager - ganz ohne Kipp-Gefahr.