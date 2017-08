In Millionen von Eiern wurde eine zu hohe Dosis von Fipronil festgestellt. Wie gefährlich ist der Verzehr? Und wie kam das Mittel in die Eier?

Düsseldorf/Hannover. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sollten sich viele Menschen ihre Eier im Kühlschrank jetzt genauer anschauen: Große Mengen von mit einem Insektizid belasteten Eiern sind nach Deutschland exportiert worden.

Behörden in den Niederlanden riefen mehrere Millionen verseuchte Eier aus Supermärkten zurück. Der Verzehr der Eier könne gesundheitsschädlich sein, warnte die Lebensmittelaufsichtsbehörde NVWA. Die Eier enthalten eine zu hohe Dosis des Läusebekämpfungsmittels Fipronil. Aber wie kam das Mittel überhaupt in die Eier? Fragen und Antworten zu dem Thema:

Wie viele Eier sind betroffen?

Bei den niederländischen Behörden ist die Rede von mehreren Millionen Eiern. In Deutschland handele es sich insgesamt um 2,9 Millionen Eier, von denen 875 000 in den Handel gelangt seien, hieß es vom Agrarministerium Nordrhein-Westfalen. Etwa 1,3 Millionen dieser Eier seien über eine Packstelle im Kreis Borken auch nach Niedersachsen gelangt, teilte das Ministerium außerdem mit. Es wird empfohlen, die betroffenen Eiern aus Belgien und den Niederlanden zurückzugeben.

Wie erkennt man, dass man belastete Eier gekauft hat?

In der EU ist jedes Ei mit einem - meist aufgedruckten - Code gekennzeichnet. Der Code setzt sich aus Ziffern und Buchstaben, die unter anderem für das Land, den Betrieb und das Haltungssystem stehen, zusammen. Die entsprechenden Chargen der mit Fipronil belasteten Eier tragen dem Agrarministerium zufolge in Niedersachsen die Stempelaufdrucke 1-NL 4128604 oder 1-NL 4286001 sowie die Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 14.08.2017 und 16.08.2017. In Nordrhein-Westfalen sind die Chargen 1-NL 4128604 oder 1-NL 4286001 betroffen. Die Legedaten liegen zwischen dem 9. bis 21. Juli.

Was ist Fipronil?

Das Insektizid Fipronil werde vielfach als Pflanzenschutzmittel genutzt, so das Landwirtschaftsministerium in Düsseldorf. In der Tiermedizin werde es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Es diene auch zur Bekämpfung von Läusen, Schaben und Milben. Die Anwendung bei Tieren, die als Lebensmittel genutzt werden, sei dagegen nicht erlaubt.

«Es gilt in der Europäischen Union bei Fipronil Nulltoleranz», sagte Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer. «Das Insektizid hat in Lebensmitteln nichts zu suchen. Punkt.»

Was passiert, wenn man Eier mit Fipronil-Spuren isst?