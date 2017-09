Als modernes regionales Medienhaus mit großer Tradition bietet die WZ vielfältige Karrieremöglichkeiten im Großraum Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf. Bringen Sie Ihre Ideen und Erfahrungen ein.

Wir suchen für unsere Redaktion zum 1. Januar 2018 zwei Volontäre (m/w) für ein crossmediales Redaktionsvolontariat.

Einsatzort: am Standort Düsseldorf sowie in den Lokalredaktionen

unseres Verbreitungsgebietes

Laufzeit: 24 Monate

Das erwartet Sie:

- Eine spannende Ausbildung zum/zur Redakteur/in durch „training on the job“, während der Sie die Zentral- und Digitalredaktion sowie unsere Lokalredaktionen durchlaufen und dabei das redaktionelle Tagesgeschäft kennenlernen.

- Eine fachkundige Betreuung, bei der Sie von unseren journalistischen Erfahrungen profitieren, die durch ein umfassendes Weiterbildungsprogramm in Form von externen Schulungen und Workshops ergänzt wird.

- Eine offene Unternehmenskultur, flache Hierarchien und teamorientiertes Arbeiten.

Das macht Sie aus:

- Neben einem erfolgreich abgeschlossenem Studium bringen Sie idealerweise erste journalistische Erfahrungen – durch freie Mitarbeit oder Praktika – bei Print- bzw. Onlinemedien mit.

- Sie schreiben leidenschaftlich gerne, sind aufgeschlossen und können sich für die unterschiedlichsten Themen begeistern. Außerdem bringen Sie hervorragende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sowie eine sehr gute Allgemeinbildung mit.

- Im Umgang mit MS-Office und Social Media sind Sie bestens vertraut, darüber hinaus haben Sie erste Erfahrungen mit Redaktions- und Content Management Systemen gesammelt.

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

WZ Content GmbH

Bereich Personal

Ohligsmühle 7-9 · 42103 Wuppertal

recruitment.content@wz.de