Als modernes regionales Medienhaus mit großer Tradition bietet die WZ vielfältige Karrieremöglichkeiten im Großraum Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf. Bringen Sie Ihre Ideen und Erfahrungen ein.

Das erwartet Sie:

- Ein tiefer Einblick in die regionale, überregionale und digitale Werbevermarktung der Westdeutschen Zeitung. Darüber hinaus durchlaufen Sie weitere Unternehmensbereiche des Medienhauses, wie z. B. (Digital) Business Development, Marketing, Vertrieb und Redaktion

- „Training on the job“ steht von Beginn an im Vordergrund - d.h. aktive Mitarbeit im Fach- und Führungsteam bei aktuellen Projekten und im abwechslungsreichen Tagesgeschäft. Dabei übernehmen Sie Aufgaben der Assistenz der Geschäftsführung Werbemarkt, unterstützen bei ad-hoc Controlling Anfragen und erlernen den crossmedialen Verkauf unserer Produkte

- Ein umfassendes Weiterbildungsprogramm mit Inhouse-Schulungen und externen Seminaren zu den Themen Projektmanagement, Verkauf, Führung und Coaching. Daneben steht Ihnen ein Mentor während der gesamten Traineelaufzeit unterstützend und auch für Feedback zur Seite

Das macht Sie aus:

- Sie haben idealerweise ein wirtschafts-/medien-/kommunikationswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung erfolgreich absolviert

- Sie sind kommunikationsstark, handeln gerne kunden- und zielorientiert und möchten den digitalen Wandel eines Tageszeitungsverlags mit begleiten und vorantreiben

- Sehr gute MS-Office Kenntnisse setzen wir voraus, der Umgang mit Sozialen Medien ist für Sie selbstverständlich

Es handelt sich um ein auf 24 Monate befristetes Traineeprogramm.

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins.

WZ Media GmbH

Bereich Personal

Ohligsmühle 7-9 · 42103 Wuppertal

recruitment.media@wz.de