Wir, die WZ Media als Tochterunternehmen der Westdeutsche Zeitung GmbH & Co. KG, sind der professionelle Vermarkter regionaler Tageszeitungen und ihrer Digital-Angebote in den Regionen Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf. Dabei setzen wir auf kontinuierliche Weiterentwicklung unserer bekannten Produkte sowie kreative Ideen und innovative Umsetzung.

Wir suchen zum 1. Juli 2017 für den Bereich Werbemarkt innerhalb der WZ Media GmbH an unserem Standort Wuppertal eine/n

Teamleiter/in Verkauf.

Ihre Aufgaben:

- Sie übernehmen Verantwortung für die Werbevermarktung (Print/Digital) der Westdeutschen Zeitung in unserer auflagenstärksten Region Wuppertal

- Sie führen und entwickeln das Verkaufsteam mit Engagement und Leidenschaft in der Neukundengewinnung, der Kundenbindung und -rückgewinnung

- Sie erarbeiten selbständig neue Marketing- und Verkaufskonzepte für Ihre Region und setzen diese konsequent mit Ihrem Team um, dabei haben Sie die Planung und Erreichung der Umsatzziele und Budgets stets im Blick

- Sie punkten mit Know-how und Persönlichkeit bei der Betreuung und Entwicklung

eigener lokaler Key-Accounts

- In enger Abstimmung mit der regionalen Verlagsleitung und den Fachbereichen

des Medienhauses arbeiten Sie an der Entwicklung von Vermarktungsstrategien,

Marktkonzepten und bereichsübergreifenden Projekten mit

Ihr Profil:

- Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium BWL/Marketing/Medien oder eine adäquate kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung in einer Vertriebsorganisation, idealerweise in der Medien- oder Werbebranche

- Verkaufen ist Ihre Leidenschaft und in Ihrer Berufspraxis haben Sie idealerweise bereits erste Führungsverantwortung übernommen und möchten den nächsten Karriereschritt gehen

- Sehr gute MS-Office Kenntnisse setzen wir voraus, digitalen Trends und Social

Media gegenüber sind Sie aufgeschlossen

- Sie besitzen ein hohes Maß an Selbstorganisation und Eigenmotivation – Probleme sehen Sie als Lernchance für sich und das Team, darüber hinaus punkten Sie mit ausgeprägt analytischen und kommunikativen Fähigkeiten, sind durchsetzungsstark und ergebnisorientiert

- Beste Umgangsformen im Kontakt mit Kunden und Kooperationspartnern runden Ihr Profil ab

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

WZ Media GmbH

Bereich Personal

Otto-Hausmann-Ring 185 – 42115 Wuppertal

recruitment.media@wz.de